PeppaPig妹妹出世了！一家五口「全家幅」曝光　寶寶名字正式公開

知名英國動畫《粉紅豬小妹》（又名佩佩豬、小豬佩奇，Peppa Pig）中的豬媽媽生了！



佩佩豬媽媽（Mummy Pig ）於5月20日凌晨5:34（英國時間）順利生下一健康女寶寶，母女均安。新生兒取名為艾薇（Evie），以紀念 Mummy Pig 的姨母，這項好消息於《Good Morning Britain》正式公開。

即睇Peppa妹妹「Evie」出世後，她們一家有多歡樂：（按圖了解）



《Good Morning Britain》公開一家5口在醫院溫馨模樣，並寫下：「豬媽媽生了一個漂亮的女嬰。歡迎來到這個世界，艾薇！」祝賀豬媽媽順利生下第3胎。《Good Morning Britain》還透露，豬爸爸（Daddy Pig）將於下周接受首次電視訪談，分享成為三寶爸心情。

豬媽媽在第十季中傳出懷孕喜訊，曾登上時尚雜誌《Grazia》封面，還舉辦了性別派對，正式公開第三胎性別為女寶寶，今傳出豬媽媽已順利生下女寶寶喜訊。

《粉紅豬小妹》自2004年開播以來風靡全球，已翻譯成40種語言、行銷至180個國家，如今這個粉紅家族再添喜訊，而據《Independent》報道，觀眾還可透過將於5月30日播映的1小時電影《Peppa Meets The Baby》感受初見艾薇的情境。

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