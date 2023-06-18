跟Peppa Pig去旅行！窩心外公一心討孫女歡喜　意外地於網絡爆紅

外公要去旅行，孫女偷塞Peppa Pig一家小玩具到他行李中，外公發現以後，決定拍攝Peppa Pig一家人的冒險旅程。這麼暖心的外公，意外爆紅！



對很多公公婆婆與爺爺嫲嫲來說，現代小孩喜愛的事物，總讓他們覺得跟不上潮流腳步，因此跟兒孫產生代溝，但美國這位64歲的外公David Zielke絕不是其中之一。

這位外公也太窩心了吧！（按圖了解）

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外公David知道自己的5歲孫女非常喜歡Peppa Pig，所以他在自己的旅行當中，利用Peppa Pig一家人的小玩具拍攝了影片。當影片剪輯好播放給孫女看，贏得了他孫女的喜愛，放上網絡後也讓為數驚人的收看者感到溫馨，博得一片好評。

打開行李，赫然發現孫女最愛的Peppa Pig一家人

拍攝這段影片，原本不在旅行計劃之中。當外公David準備前往墨西哥度假10天，在他收拾行李時，孫女在所有人都不知情的情況下，把Peppa Pig、弟弟George，和豬爸爸豬媽媽，放入外公的行李中。

外公David在第一天晚上，打開自己的行李時，發現了這些小玩具。他想，或許是孫女太想跟着他一起旅行了，為此，他覺得利用一路的景點與行程，拍攝Peppa Pig一家人的冒險經歷。

認真設計場景與冒險經歷

一段影片中，可以看到外公David和他的孫子們一起觀看完成的冒險作品，裏面添加的小動畫十分可愛，但真正讓我們覺得有趣的是外公的旁白。例如：其中一段，Peppa Pig將鼻子伸進雞尾酒杯時，外公立即澄清：「這個裏面沒有酒精。」（不忘灌輸正確觀念，外公好認真。）搭交通工具時，也幫Peppa Pig一家人繫上安全帶！（外公為了孫女真的一點都不在意旁人眼光啊！）

外公的女兒，也就是孩子們的阿姨，把外公拍攝與設計場景的過程也記錄下來，可以看見外公對此興致勃勃，童心未泯，以及想着要把這一切分享給孫女的喜悅之情。不管是去游泳、海邊、聚餐，甚至參婚禮，他都帶着Peppa Pig一家人，也邀請他的朋友與Peppa Pig互動。

希望孫子們看到影片，會永遠記得阿公對他們的愛

孫子們看過後，對外公和Peppa Pig一家人的旅行印象深刻，外公對孫女說：「感謝妳的小玩具，希望妳喜歡這個影片。這是給妳的紀念品，也許在我不在這世界以後，不管多久，妳可以回顧，這只是我對妳和妳弟弟的一點愛意。」

對於這段爆紅的影片，外公看着網民的留言鼓勵，他很靦腆的笑了，沒想到只是單純希望孫女開心，會收到這麼多人的注目。如此暖心的外公，一定讓許多人想起自己也曾受到爺爺嫲嫲與公公婆婆的疼愛。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：暖心阿公，帶著4歲孫女偷塞進行李的小豬佩奇一家，一邊旅行一邊拍攝，認真又可愛的影片爆紅】