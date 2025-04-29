Peppa Pig媽媽專訪大公開！揭曉第三胎性別　更拍了絕美大肚相

當佩佩豬（Peppa Pig）家宣佈家裏要添第三隻小豬時，全網嗨翻！豬媽媽接受專訪透露，新成員是位小妹妹，目前忙着取名字。懷孕讓她又興奮又想吐，還每天狂嗑花生醬泡菜三文治！養三個孩子雖然荷包緊繃，但有豬爺爺嫲嫲、還有滿屋子的愛撐場。未來故事肯定多到數不完，請鎖定佩佩豬的頻道！



當佩佩豬的媽媽豬媽媽宣佈今年夏天將迎來第三位小寶寶時，許多粉絲都即將呈現的新內容期待不已。四歲的佩佩和兩歲的喬治，馬上就要有新弟弟或新妹妹啦，佩佩豬一家人就要迎接五人家庭！

日前，豬媽媽接受《Grazia》專訪並拍攝封面，她在訪問中分享了第三次當媽三次的心情、即將到來的寶寶性別，還有許多只有她才能告訴我們的甜蜜細節！

豬媽媽日前接受《Grazia》專訪並拍攝封面，並分享第三次當媽的心情。（Instagram / @graziauk）

揭曉啦！Peppa、George將有新弟弟或妹妹？

豬媽媽：天啊，這麼快就直奔重點嗎？哈哈！好吧好吧，我可以透露 —— Peppa和George即將迎接的是個妹妹！這個夏天，她就會和我們見面了，我們全家都已經興奮到不行！

名字想好了嗎？選名過程有多難？

豬媽媽：名字清單長得可以捲成捲軸了！哼哼！知道是女孩後範圍稍微縮小，但Peter、Percy、Patrick這些名字，聽起來實在不太適合小女孩。我們打算等到她出生，看着她的小臉，然後直覺選出最完美的名字 —— 就像當年給Pepp和George取名一樣。

第三胎的感覺？

豬媽媽：興奮、噁心、緊張，尤其想到家裏即將有三隻小豬滿場跑⋯⋯甚麼感覺都有。但最強烈的，還是滿滿的愛與感激。感謝豬爸爸、Peppa和George這麼支持我！

三胎和前兩胎有甚麼不同？

豬媽媽：每一次懷孕都像一場新的冒險！這次最大的不同是——我們家已經有兩位五歲以下的小寶貝，而且他們從早到晚都像開了無限能源模式！好在豬爸爸永遠能跟上，尤其當我需要小歇一下時，他就是最佳救援隊長。

懷孕期間最奇特的嗜好是？

豬媽媽：花生醬加泡菜三文治。而且不只偶爾 —— 每天午餐都要來一份，有時晚餐也會追加！別急着皺眉，在嘗過之前，請先相信我！

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這次懷孕，讓一家人更親密了嗎？

豬媽媽：當然！豬爸爸一直是超棒的隊友，這次更是。即使要準備新寶寶，生活一團亂，他依然溫柔又有趣，甚麼都能迅速搞定。他還把我們家暱稱為Team Pig呢！

三個孩子，開銷怎麼辦？

豬媽媽：老實說，確實有壓力。育兒本來就花費不小，何況現在物價又高。但幸好，Peppa和George小時候的用品大部分都留着，可以給妹妹用。既省錢又環保，完美！

怎麼計劃托育？

豬媽媽：豬爺爺和豬奶奶已經預訂了他們的「孫子孫女日」。Peppa和George還是會繼續上遊戲團體。養育孩子，真的需要「一整個村子」的力量 —— 而我們很幸運，擁有一整個愛的小村莊！

打算休多久的育嬰假？

豬媽媽：我是自由工作者，基本上可以彈性調整。我會繼續分享育兒點滴，給其他爸爸媽媽打打氣。記得關注我的社群喔！

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夫妻如何分工合作？

豬媽媽：現在我們已經非常習慣在生活、工作和育兒之間穿梭了。溝通是關鍵！新寶寶來了以後，家裡肯定更熱鬧、更混亂，也……更香（？），但只要一家人在一起，一切都值得。

你的育兒哲學是甚麼？

豬媽媽：和孩子們用心交流，尊重他們的小情緒和大想法。我們教Peppa和George要用「善良的手」和「善良的話」對待彼此和朋友。當他們情緒崩潰時，也知道可以回到我們懷裏，一起找方法解決。

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關於螢幕時間，你怎麼看？

豬媽媽：關鍵是「平衡」！我們偶爾會來個家庭電影夜，也會讓他們看一點卡通或玩遊戲 —— 順便給爸爸媽媽喘口氣！但平常，他們更愛到外面跳泥坑，或在屋子裏上演小劇場，螢幕從來不是主角。

會拍出「新生寶寶」的特別篇嗎？

豬媽媽：嘿嘿，想知道的話就去追我的社群動態吧！可以保證的是，一定有很多新故事！

想給新手爸媽甚麼建議？

豬媽媽：寶寶睡的時候你也睡。尿布永遠不嫌多。相信自己的直覺！

最重要的是，找一群能一起哭一起笑的好夥伴。記得，照顧好自己，才能照顧好寶寶。時間真的飛快，小寶貝們轉眼就會蹦蹦跳跳到你懷裏了！

以上是豬媽媽的專訪內容！快消化完透露給孩子，讓他知道爸爸媽媽總是有Peppa Pig一家的第一手消息。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小豬佩奇家族重磅消息！豬媽媽專訪大公開，揭曉腹中胎兒性別！還拍了絕美孕婦照】