孩子不願做功課、愛賴床？8招和諧引導「這4字」堪稱最強鼓勵字眼

編按：怎樣鼓勵孩子及協助他們培養良好習慣，是很父母都想知也感頭痛的問題。以下內容節錄自《狡猾育兒術》一書，當中8點或許能給予你一些提示。



容易賴床，就拉開窗簾睡覺

家長在早上起床後，可以立刻拉開窗簾，讓熟睡中的孩子沐浴在晨光中。陽光會抑制睡意來源，也就是抑制褪黑激素（melatonin）分泌，讓孩子更容易清醒過來。如果居住環境安全無虞，睡前先拉開窗簾會更方便。

在沒有人工照明的遠古時期，人們隨著日出而起、日落而眠。因此在那個時代，熬夜、失眠，或很難早起的人不太常見。

孩子早上容易賴床，通常是因為現代生活環境和步調，不符合生理的自然節奏。其實，配合太陽的運行來調整作息，才是最輕鬆自然的做法。

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把打電動的時間安排在早上

如果孩子因為晚上打電動而早上起不來，可以試著把遊戲時間安排在早上出門上學前。

比方說，假設孩子要在早上8點出門，而且希望在出門前打1個小時的電動，那麼他最晚就得在6點半起床。簡單來說，只須訂下「只能在早上出門前打電動」的規矩，至於具體的時間安排和內容，則交給孩子自行決定。這樣做他比較容易接受，並且執行起來會更順利。

如果這個方法有效，不但能避免孩子晚上因為打電動而興奮難眠，也能讓他在這個過程中學習自我管理，養成自律的能力。

用廚房計時器或沙漏，讓時間被看到

許多家長會擔心孩子懶散成性，養成沒辦法按時完成任務、做什麼都比別人慢一步、容易遲到等壞習慣。這種時候，可以讓孩子透過一些讓時間「視覺化」的工具，協助他們控管時間。

例如，利用廚房計時器或沙漏只要設定好分鐘數，隨著時間過去，計時器上的時間會逐漸減少，能讓孩子更直接的感受到剩餘多少時間。

孩子之所以無法有效管理時間，主要是因為他們跟成年人不同，累積的「時間經驗值」較少，因此對剩餘時間的概念不夠具體。以孩子的體感來說，他們容易覺得時間是無限的。

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要求他「先寫一題」

不少孩子回家後會先玩樂，把作業留到睡前才急急忙忙的完成。面對這樣的孩子，不妨在他開始玩之前，採取「先寫一題」的策略。

比方說，要求他「先寫一題計算題」或「先練習寫一個生字」，這樣的小任務會讓孩子較容易著手。而一旦開始寫了，可能會進一步完成二題、三題。就算寫完一題後沒有繼續下去，他至少會對當天整體的作業量有個概念，之後就會降低做作業的心理門檻。

成年人在平常也會遇到類似的狀況，當對實際的工作內容毫無頭緒時，很難激發動力；但如果已經掌握大致的概念，做起來就會輕鬆許多。

購物時，跟孩子一起計算是否划算

升上國小四、五年級後，數學的難度會突然上升，許多孩子會因此開始感到挫折。五年級的「比例」單元，尤其讓不少孩子對數學產生恐懼感。

但如果在上課前讓孩子提前接觸，之後正式學習到時，他會更容易理解、接受。

想讓孩子熟悉「比例」的概念，購物是最好的實戰方式。每當看到「5折優惠」、「3折」等標示，總是讓人感到雀躍，小孩也不例外。所以，在親子一同購物時，可以試試以下的對話。

例如：「這個蛋糕原價1500日圓，現在打7折耶！」、「1500日圓的1折是多少？」

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把手機交給孩子，實際練習計算

孩子都喜歡玩手機。跟孩子買東西時，可以對他說：「你今天要當計算小幫手。」然後把手機交給他，讓他負責計算各項商品的價格。

例如，問他：「10個120日圓的紅茶餅乾，跟15個200日圓的檸檬餅乾，哪個比較便宜？」孩子可以用手機計算出單價，最後得出紅茶餅乾比較便宜的結論。

這是小學五年級學習的「單位計算」概念，對孩子來說並不簡單。透過實際在購物經驗中的練習，孩子以後遇到類似的應用題，就比較能聯想到現場的狀況，對答題有所幫助。

最強鼓勵字眼：「嚇我一跳！」

與其責備，不如多多誇獎孩子，家長不僅會更輕鬆，孩子的自我肯定感也會成長，對雙方都有好處。

不過，如果誇獎的方式千篇一律，或顯得太過刻意，孩子非但不會有反應，還可能覺得父母只是在引導他做事，而不是真正的認同。

此時以「驚訝」的方式鼓勵孩子，效果通常更好。例如，看到他完成某件事時，父母可以露出驚訝的表情，說：「好厲害，也教爸爸吧！」、「原來還有這種方法，媽媽居然沒想到！」只要是孩子自動自發完成，當家長表現出驚訝的反應，就會讓孩子覺得「原來我這麼厲害」，而產生更大的動力去嘗試。

稱讚某個細節、亮點

學校的教室或走廊上，常會展示孩子在課堂上畫的圖。尤其是低年級的孩子，他們的作品充滿了表現力與活力。但到了大概三年級左右，技術層面——也就是所謂「畫得好或不好」的差異，開始變得顯而易見。

如果孩子因為覺得自己畫得不夠好而感到挫敗，這時稱讚「細節」是一種非常有效的方法。

即使作品整體看起來平平無奇，家長可以聚焦在某個亮點，例如「這匹馬的腿畫得很有力量」、「這片葉子的顏色塗得很漂亮」等。當孩子接收到家長對部分細節的讚美，會減輕對不擅長事物的擔憂。

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《狡猾育兒術》（大是文化授權使用）

書名：《狡猾育兒術》

作者：親野智可等，親職顧問，在教育領域工作超過40年，知名漫畫《東大特訓班》指導專家

譯者：林佑純



【本文獲「大是文化」授權轉載。】