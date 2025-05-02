用iPhone 16e仍被比下去！事主嘆生活壓力大　還要滿足孩子物質慾

遇到小孩相互比較時，作為家長應如何教育呢？一名網友分享，小孩用iPhone 16e的手機，在學校還是比不過同學拿的iPhone 16 Pro，但每個月光車貸、房貸就佔掉一半收入，無奈只能繼續犧牲自己的生活品質，讓他直言「真佩服現在還敢生小孩的父母！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。



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這名網友在Facebook群組「匿名2公社」表示，現在物質誘惑大，攀比風氣盛行，在學校同學都拿iPhone 16 Pro，孩子用iPhone 16e還是被比下去，更別說那些只能拿安卓入門機的孩子。

這名網友進一步說明，每個月光房貸、車貸，就佔了收入的一半，若再扣掉生活中的各種費用，能運用的資金已所剩無幾，若要給孩子最好的，勢必就要犧牲自己的生活品質，甚至連出國都沒辦法，直言「如果可以再讓我做選擇，我別說生小孩，連結婚都不想」。

貼文一出後，不少網友都表示父母的教育觀念更重要：

．「如果孩子去攀比，那就好好思考一下為何他虛榮心這麼強？」

．「是家長過度滿足孩子的需求跟期待才是問題」

．「知足就不會攀比，不用羨慕，夠用就好」

．「說真的不都是工具嗎？夠用就好了啊」



此外，也有部分網友認為有些人在一開始就輸在起跑線上，更有鄉民提到同儕間的比較很可怕，有些孩子會認為「他有你沒有，就會覺得你是怪人」，久了之後孩子可能遭到排擠，「然後小孩回家就跟你吵他要，他不想被當怪人」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】