劏房兒童垃圾食物充飢成常態　調查揭7成半人蔬菜攝取不足缺營養

家長了解孩子每日放學都吃些甚麼嗎？家長要知道孩子吃得飽不代表健康，要營養均衡才能健康成長。最近有調查發現，有不少劏房家庭兒童營養攝取不足的問題，他們會將垃圾食物當正餐，平日奶類攝取量也不達標。



受訪基層家庭營養意識薄弱

香港世界宣明會聯同香港社區營養師協會進行調查，在去年6月至今年1月，透過電話訪問589個劏房家庭，了解兒童日常營養攝取情況。

結果發現有86.4%受訪劏房家庭兒童，每日奶類攝取量未達衞生署建議水平；76.2%受訪兒童蔬菜攝取量未達標。94.2%的家長甚至不了解衞生署建議的每日蔬菜建議攝取量。

大部分家長無法正確說出兒童每日應攝取的蔬菜、水果與穀物份量，例如94.2%人不清楚蔬菜建議量；83%人不了解穀物指引；74.5%人不了解水果建議攝取量。意味著不少家長未必知道孩子每天攝取了多少營養，吃得是否健康。

奶類攝取不足影響換牙

在所有營養項目當中，奶類攝取不足最為普遍，超過8成半受訪兒童未達標。部分個案奶類攝取量只到飲食金字塔建議的四分一，更有人出現換牙延遲、生長速度慢等情況，相信與日常攝取蛋白質、鈣質不足不無關係。

垃圾食物充飢取代正餐

調查同時發現，不少劏房家庭兒童養成「零食當正餐」的習慣。有9成以上兒童每週食一次以上高糖零食，近9成人會吃加工肉類，逾3成小朋友每週會吃內地廉價小食，例如辣條、素毛肚、手撕素牛排等，久而久之或導致營養不良。

不少劏房家庭兒童養成「零食當正餐」的習慣，久而久之或導致營養不良。（AI生成圖片）

劏房家庭營養不足非個別事件

是次調查的對象全數為劏房家庭，反映了基層兒童的營養不足問題，不是個別事件，而是系統性問題，包括教育資源不足、膳食選擇受限、居住條件影響煮食、甚至缺乏營養價值知識等所導致。

調查機構指出，要改善兒童健康狀況，需要社區、政府、學校三方面要共同推動，否則問題只會持續，並影響下一代發展。