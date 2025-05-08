兒童健康｜研究指開燈睡覺阻長高 眼科醫生指或增5成近視機率

成長發展｜相信不少孩子怕黑，需要開燈幫助入睡。不過美國曾進行一項針對2至16歲兒童的研究指出，長期開燈睡覺除了或會影響孩子視力，更會影響身高。眼科專科醫生曾指開燈睡覺增加近視機會達5成，建議父母哄小孩睡覺時可開著小燈，光線不要直射眼睛，當小孩入睡後便關掉。



開燈睡覺如何影響孩子身高？

睡眠期間是生長激素分泌的高峰期，因此同樣是小朋友成長發育的關鍵時刻。而燈光光線會抑制這種激素的分泌，降低孩子的生長速度。此外，光線還會減少褪黑激素分泌，可能導致孩子早熟，進一步影響長高。

對視力的潛在影響

即使是微弱的小夜燈光線，也會對孩子的視力造成影響。由於光線刺激會讓眼球肌肉長期緊張，導致產生疲勞與近視。美國亦有大學曾對2至16歲的群體進行研究，當兒童開著大燈睡覺，患上近視的比例高達55%，而開小夜燈睡覺的，患上近視的比例也有34%。相反，如兩歲前在黑暗房間睡覺，日後患近視比例只有10%。

眼科專科余珊醫生指出近年有不少研究都指出，2至3歲是小孩的成長階段，如睡覺時開著燈，即使有眼皮遮擋，亦只能擋去部份光線，仍有不少光線穿透眼皮及刺激到眼球。她建議父母哄小孩睡覺時可開著小燈，光線不要直射眼睛，當小孩入睡後便關掉。

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如何讓孩子適應關燈睡覺？

1. 逐步適應黑暗環境

可以在孩子睡著後悄悄關燈，若孩子未能立刻適應，父母可選擇用光線昏暗的夜燈，逐漸增加夜燈和孩子的距離，幫助孩子適應完全關燈睡覺。

2. 營造安全感

在睡前多陪伴孩子，幫助克服怕黑心理，讓他們習慣在黑暗中安然入睡。