深圳麥當勞遊樂場「6.1期間限定」開幕！搭地鐵更或遇見主題列車

麥當勞六一開心樂園開放了！

「在麥當勞，會玩才是正經事！」今年六一，麥當勞在深圳歡樂海岸造了一座遊樂園！在這座開心樂園裏，有雞塊過山車、麥樂雞摩天輪、奶昔大哥滑滑梯、拍3D閃卡大頭貼......在麥當勞，你永遠不用長大，一起做最快樂的小孩！



深圳麥當勞六一主題活動（ShenZhenLOOK授權使用）

Go，坐麥樂雞過山車！

樂園裏最好玩的就是這個雞塊過山車！童年經典人力過山車，這次變身雞塊盒過山車，小朋友玩的時候需要人力驅動，有點費家長就是了~（過山車僅限40公斤以下的小朋友玩哦）

魔法．麥樂雞塊摩天輪

這座魔法摩天輪也是一個巨型扭蛋機，麥樂雞兄弟分佈在轎廂的位置上，在下面扭動開關即可開啟扭蛋遊戲。

歡迎來到，小朋友們的歡樂場！

在樂園裏還有小朋友們喜歡的巨型奶昔大哥滑梯、薯條波波池、麥麥沙灘椅、麥樂雞泡泡機等趣味互動可以打卡，各位大小朋友，這個六一來麥當勞樂園玩就夠了~

誰不想擁有一張3D閃卡大頭貼！

以前擁有一張鐳射3D閃卡就能開心好久，帶上你的護照，在樂園裏就能拍一張屬於你的光柵大頭貼當做護照照片，即拍即刻生成專屬AI形象，還能挑選相框，小時候的快樂回來了！

集章．兑換限定周邊

憑藉購買套餐所得的護照，去樂園裏打卡，集齊所有印章即可到麥當勞小店抽獎，有機會得到麥樂雞斜挎包、毛絨紙巾盒、風箏等限量周邊~

麥當勞三小福．限時出沒

大家喜歡的麥當勞朋友三小福，將於5月31日-6月2日，每日上午11:30-12:00，和下午17:30-18:00在歡樂海岸麥當勞六一開心出沒，六一可以來偶遇咯~

麥當勞三小福．限時出沒（ShenZhenLOOK授權使用）

麥當勞六一開心樂園：



快閃日期： 2025年5月28日-6月2日



開放時間：

周一至周五：16:00-20:00

周末及節假日：10:00-21:00



快閃地點： 深圳歡樂海岸狂歡廣場（大疆對面）



入場須知： 免費入場（若需要參與集章抽獎需購買主題套餐獲取護照，即可打卡抽獎。）



抽獎參與規則：

1. 在現場購買主題套餐，在「樂園」入口處領取「護照」一張

2. 集齊互動印章，完成打卡即可在「麥當勞小店」參與抽獎

3. 憑「護照」現場參與互動遊戲，集齊印章3枚，可獲得一次抽獎機會



出現了！麥麥歡樂號列車

六一兒童節，麥當勞地鐵回來了！5月26日到6月10日，深圳麥當勞在地鐵3號線，包下一整輛地鐵變成麥麥歡樂號列車，途經福田、羅湖、龍崗三區。

即睇麥麥歡樂號列車設計：



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麥粉們，請站穩扶好

今年麥當勞將地鐵車廂也打造成一座麥麥樂園，以濃郁活潑的色彩和大家喜歡的麥當勞四小福、麥樂雞兄弟形象和大家見面，可愛的列車為大家上下班路上帶來一些好心情~

被四小福包圍啦~

車門、座位、拉手全是熟悉的麥當勞四小福和麥樂雞兄弟元素，坐3號線的朋友有偶遇到這輛可愛列車嗎~

麥當勞六一新品你吃了嗎？

六一來臨之際，麥當勞限時推出了酸甜奶香濃郁的藍莓芝士批、清爽桃汽凍凍汽水、軟糯的紫薯球以及麥咖啡新品獼猴桃雪冰，去麥麥點單的選擇更多了~

全新包裝．1元1個麥樂雞回歸

活動期間，10元10塊，20元20塊麥樂雞也限時回歸，這次搭配了甜酸醬、蜂蜜芥末醬、甜辣燒烤風味醬、蒜蓉辣椒醬4款蘸醬。

麥樂雞餐盒與新品的包裝，一同煥新為麥當勞與3D藝術家Eva Cremers聯名的藝術餐盒，吃完後還可以做小手工，變身碰碰車摩天輪等小玩具哦，可愛又有趣~

咔滋咔滋脆雞腿堡回來啦！

麥粉們期待的咔滋咔滋脆雞腿堡回來啦~

這次麥當勞推出了咔滋咔滋單人餐，飲料可以換成新品桃氣凍凍汽水，搭配雞腿堡吃起來更加清爽解膩~

BA DA BA BA BA，六一，一起來麥當勞玩吧~（ShenZhenLOOK授權使用）

麥當勞六一主題活動



「 麥當勞六一開心樂園 」

地址：南山區歡樂海岸狂歡廣場（大疆對面）

時間：5月28日-6月2日

周一至周五: 16:00-20:00

周末及節假日:10:00-21:00



「 麥麥歡樂號列車 」

線路：深圳地鐵3號線

時間：5月26日-6月10日

*需隨機偶遇哦~



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