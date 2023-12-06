深圳「天空之城」？鹽田雲海公園遠離繁囂　親子食玩買外清新推介

鹽田又新增寶藏級公園依山傍海，置身雲端宛如深圳版「天空之城」-它就是「鹽田·雲海公園」，在冬日下來一場山海的邂逅之旅。



深圳版天空之城：鹽田雲海公園

它位於鹽田半山公園帶核心區，地處海拔380米的半山平台。背靠梅沙尖和三洲塘水庫，可以肆意欣賞山海連城。整個公園只有一片草坪和一棟建築，卻能打造出一個無敵觀景台。

我也稱作它是離天空最近的地方，是深圳獨有的浪漫。

去慣南山區、龍華區食玩買，不如嘗試一家到這個鹽田雲海公園玩一天！（按圖了解）

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白色郵輪 坐落在半山腰上



坐落在半山平台上的雲海公園，海拔380米，整個公園非常簡單，就是由一片大草坪和一棟驛站組成，通往附近的景點也非常方便。

在遠處觀望它，就像是一艘白色郵輪空降於此，直面大鵬灣，獨佔絕佳視野。這也成為了許多人打卡的新去處。

觀山望海360°最佳欣賞視野



這裏有着360°的寬闊視野，可見天地，也見山海。

眼前是山海綿延的梅沙尖，身後是鬱鬱葱葱的三州塘水庫，抬頭是藍天白雲，低頭便能俯瞰山海城市，將整個鹽田的美景都盡收眼底。

登上白色郵輪 盡情觀山望海

遠遠望去，它就像是一艘郵輪行駛在雲端之上。以天為海，以云為浪，以大自然為基底，它又宛如宮崎駿作品裏的那座「天空之城」，格外浪漫。

One° 1：「 880平方米 · 三層視野 」



雲海森林服務站總面積約880平方米，三層視野，每一層的風景都略有不同。

一樓設有供遊客使用的洗手間，直通大草坪；二樓有寬闊的觀景平台，能不同角度看風景；三樓則是結合咖啡和閲讀的書吧，是一個集觀賞性和功能性於一體的多功能建築。

Two° 2：「 360°寬闊視野·盡享山海 」



這艘「空中郵輪」運用了大面積的純白配色，流線的設計語言，不論站在哪個角度拍攝都十分出片；每當晴天，陽光灑落在地面上，又賦予這棟建築大樓不一樣的活力。

一樓是連接大草坪，二、三樓間設計了多個觀景樓梯和大平台，靜坐這裏可感受穿堂風帶來的陣陣清爽；而360°的寬闊視野，讓你在這裏看一整天的山海都不會覺得膩。

Three° 3：「 雲中書咖·偷得浮生半日閒 」



目前對外開放的則是三樓的書咖，這或許可以稱作是「深圳海拔最高的書咖店」了。

走進室內，彷彿像是在雲端閲讀飲咖。室內佈置採用了金屬材質和曲線設計，高冷的金屬風和唯美的外部形成了鮮明的對比，頗具未來科技感。挑選一本書，便可在雲海之間享受閲讀。

除了閲讀，也可以在雲端飲咖哦，就是有點點小貴～

點上一杯飲品，坐在窗邊望着山海，將遠處的風景盡收眼底，安靜地放空發呆，時間的流速彷彿也隨之變慢了許多。

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漫步環湖碧道 擁抱碧水綠林

雲海之外的美景，同樣也不能錯過，這裏轉身依舊是滿眼青葱，很適合來一場真正的「山海吸氧之旅」。

緊挨雲海公園的是三洲塘水庫，這裏有一段長達2公里的環湖碧道，走上一圈大約需要半個小時。漫步其中，一步一景，在空曠的山谷之間，安靜地傾聽風聲、溪水聲，感受鳥語花香，盡情擁抱大自然，這無疑是一件最快樂的事情。

雲海專線直達 一路上都是風景

為了大家能夠更方便直接地到達雲海公園，可以搭乘全新升級的「雲海專線」。

目前一共有三條專線，途經茶溪谷、小三洲、梅沙尖登山口等自然、人文景點，每個景點都能欣賞不同的美景。搭上專線，一路晃悠悠，體驗美好的山海之旅。

望着車窗外的景色，每一幕都能讓人瞬間放鬆。

從最開始城市的街道，到高架橋上能遠望到鹽田港交錯堆疊的集裝箱，再一路慢悠悠穿越森林，成片的綠意盎然，都是大自然最原始最不需要多加渲染的美好。一幕幕風景，都讓人忍不住快樂地哼着小曲兒。

所以，出發吧，換種方式出發也是不錯的體驗。

雲海專線TIPS

1

< 雲海專線A > 周一至周日每日運營

海山路總站——雲海公園上行：08:30-15:00，下行：10:30-17:30發車間隔：工作日 60分鐘/坐滿；節假日 30分鐘/坐滿

全程15元



2

僅週末及節假日運營

茶溪谷停車場——雲海公園

上行：10:00-16:30，下行：10:40-16:10發車間隔：節假日

30分鐘/坐滿全程8元



3

< 雲海專線C >

僅周末及節假日運營鹽田路地鐵站——雲海公園上行：08:30-15:00，下行：10:45-17:15發車間隔：

節假日 30分鐘/坐滿

全程15元



Tips

1. 起點及終點處均設有售票員售票，具體購票方式以現場實際為準；

2. 逢惡劣天氣，雲海專線大巴停止運營，建議提前查看相關信息；

3. 巴士相關信息具體以雲海專線官方為準



慵懶，自由，放鬆希望時間再慢一點吧‍‍‍雲海間的浪漫，不止於此！

雲海公園



地址：深圳市鹽田區雲海廣場西北側



營業時間：周二 — 周日開館，周一閉館



交通方式：



【雲海專線】

1. 乘坐雲海專線A/B/C至雲海公園

2.【自駕方式】

路線A：開車至「茶溪谷停車場」，轉乘「雲海專線C」

路線B：開車至「茶溪谷停車場」，可直接徒步上山



- TIPS -

1、建議提前自備飲用水、食物、充電寶，以備不時之需；

2、建議提前查看天氣預報，錯峰出行，避免擁堵；

3、徒步過程中，注意防蚊蟲和蛇，愛護環境



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