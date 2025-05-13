深圳遊｜跟螃蟹、恐龍玩耍！推介「5大動物主題公園」全免費入場

是誰還在說深圳的公園千篇一律了？這麼多主題的兒童公園根本不敢想，有動物的、有宇宙星空的、有飛機汽車主題的……根本玩不過來！



今天，就整理了深圳的動物主題兒童公園，遍佈深圳的各個區域，全部0元，不需要門票！快快收藏轉發起來，周末遛娃必備！

1. 巨無霸螃蟹 海邊兒童公園

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深圳人才公園二期佔地面積約10萬平方米，西臨科苑南路，東接沙河西路，緊靠人才公園一期。與原先的現代化特色相比，二期更加註重自然生態。

人才公園二期修建了一處別緻的無動力樂園 —— 一隻巨型招潮蟹，具體位置就在孔雀亭南面不遠處。

望着這大螃蟹，許多人瞬間想到海綿寶寶中的「蟹老闆」吧！造型可愛的「蟹老闆」自然而然成為了遛娃聖地，孩子們一會在肚子裏爬來爬去，一會盪鞦韆滑滑梯。

巨型螃蟹旁邊有一段空中廊橋，廊橋之下，一片水池蜿蜒展開，其中的滑梯與小噴泉，是非常適合娃娃們戲水。

地址：

深圳人才公園二期停車場



交通指引

地鐵：地鐵2號線/11號線，後海站H出口步行1.2公里(北門)，登良站C出口步行1公里(西門)。特別提醒：13號線開通後去人才公園更方便

公交：最近公交站為流花山公園站

自駕：二期停車場尚未開通，建議導航至深圳人才公園正門停車場，從求賢閣向南走即可。



2. 兩隻熊主題 街景公園

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景田北二街公園最吸引人、也是最標誌性的大型景觀裝置就是這兩隻熊了。大熊二熊，一黃一藍，坐落在沙池的兩邊，十分童趣。

坐在沙池一角的粉黃熊負責「抱緊」手中的旋轉滑梯。長長的旋轉滑梯從粉黃熊的胸口衍伸出來，一直滑到沙池裏。

粉黃熊的體積大，但是並不是特別高。利用高低起伏的地形，從背後的樓梯上去，再滑進沙池中，並不會太高，非常安全。

站在頂端的蔚藍二熊也是十分可愛憨厚，從肚子的樓梯走上去，從胸口的直梯滑出，彷彿來一趟冒險之旅。

蔚藍色彩非常顯眼，小孩子遠遠望去一眼就能看見聳立在公園之中的這隻熊，童心驅使，一定會衝上去嬉戲打鬧一番。

地址

景田北二街公園



交通指引

地鐵：9號線、2號景田站F出口，建議綠色出行



3. 章魚遊樂場 空中兒童樂園

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海上世界是很多深圳家長會帶孩子去的地方，但是別錯過附近匯港二期頂樓的一個空中游樂場。

遊樂場上主要是一個大章魚的雕塑，然後由觸手衍生出來幾條不同的路徑，每條路徑上都有不同的遊樂裝置可以玩耍。

現在的天氣，下午的時候很適合帶孩子去。晚上的時候，這裏也非常好看，適合帶孩子來。

地址

太子廣場匯港二期商場L5樓



交通指引

地鐵：2號線海上世界地鐵站C/D口步行110m

公交：海上世界地鐵站



4. 河狸樂園 不一樣的文體公園

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翠湖文體公園打造了一個以河狸為ip的主題樂園，它的遊玩項目很多，還根據不同年齡段劃分為有智慧小屋、能量水壩、城市積木和河狸之家四個區域。

選河狸，一是因為它是動物界的基建狂魔，二來是用另一種方式生動展現了深圳水庫「百日堤壩」的故事，這也是老羅湖的記憶了。

說起遊樂設施，那真的小孩來了呆上一天都玩不過癮。基礎的鞦韆、滑梯、攀爬網都有，還有滑索、小蹦牀等，還有各種水動力機關可以探索，大小朋友都能來玩。

翠湖文體公園，前身是羅湖最大的社區公園，位於深圳水庫西岸，串聯布心山與淘金山，是羅湖片區重要的天然氧吧之一。擴建後的翠湖文體公園分為七大區域，共設有18處打卡點，每一步都是新的風景，與大自然來場親密接觸。

地址

翠湖文體公園



5．恐龍滑梯來啦 老牌公園新變化

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去年年底，龍華公園經過修繕，添加了一塊「恐龍兒童樂園」區域，一下子就吸引住了不少孩子們的眼睛，成為龍華區域的新晉遛娃寶地了！

龍華公園不是很大，所以「恐龍兒童樂園」不難找，進入大門順着路徑，不管往左右手哪邊走都能順利找到。對於帶着孩子，經常遛娃的家長來說，真的很加分！

作為小朋友心目中的C位亮點，這隻張着大嘴巴的巨型彩虹恐龍足足有7米之高，在遠處一下就能吸引全場小朋友們的目光。

恐龍設施的皮膚採用了飽和度不高的方形木條板拼接而成，整個恐龍設施就好像一個。遊玩天堂——它融合了攀爬、超長話題、迷宮等多個趣味設計，感覺小朋友們玩一天都不會膩。

巨型恐龍的四肢被設計師巧妙改造成了各種不同功能，一面是半透明的旋轉滑梯，三個腳指頭的爬坡牆！

而另一面則是從恐龍肚子延伸出來的攀爬網，適合低年齡的孩子上下攀爬遊玩（當然，還是需要家長隨時照顧哦！）

地址

龍華公園



交通指引

地鐵：地鐵4號線龍華站B/C口，步行約800米（沿途經過龍華花街）

公交：龍華公園站（B915/M580）、龍華中心小學站



這個周末，就帶上孩子出發，在深圳的各個動物樂園感受快樂吧！

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