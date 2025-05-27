端午深圳遊｜錦綉中華推歷史文化體驗！穿華服划龍舟更有火壼表演

馬上就要端午節了！家長們想要和孩子們一起度過一次充滿傳統氣息的端午節日，卻不知道去哪裏？深圳錦綉中華宛如時光寶盒，鏈接北宋與現代都市，編織出一場瑰麗的端午親子嘉年華！

在錦綉盛市沉浸式體驗北宋端午雅事、古風NPC們全城互動、28個民族村寨大狂歡、苗族銀飾30迷龍舟震撼巡遊！在這裏，大小朋友們快來一起體驗一次竛午奇幻之旅！



一秒穿越北宋盛市 解鎖錦綉中華端午奇幻之旅！

即睇端午節期間限定的活動介紹：（按圖了解）



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「錦繡盛市．夢華錄」

這個端午小長假，深圳錦繡中華園區內的「錦繡盛市．夢華錄」主題區域絕對是妥妥的遛娃新地標。

佔地約20000平方米的「錦繡盛市．夢華錄」是大型國風沉浸式新文娛主題區域，區域內打造了近10組充滿古韻氣息的中式美學場景，好看、好吃、好玩、好拍。

一踏入這個「「宋韻端午體驗盛會」，就彷彿穿越了時空的隧道，來到了一個充滿宋韻的奇妙世界。

「錦繡盛市．夢華錄」主題區域內每一棟建築都充滿了宋韻氣息，白牆黛瓦，雕花木窗，古色古香。在主題區域內不但涵蓋100多個國潮打卡點，還有數十種適合孩子們遊玩的傳統項目，剪影、飛鏢、投壺、考古體驗……為大小朋友們帶來全方位的國風文旅體驗！

在「錦繡盛市．夢華錄」主題區域，每一個項目在保留趣味性的同時，又有百分百的沉浸感，端午時分，您可以帶着孩子深入北宋世界，了解北宋時期的文化背景，與孩子一起沉浸於千年傳統文化的奇妙體驗，收穫滿滿的歡樂與知識！

到了夜晚，整個「錦繡盛市」邁入黑夜，州橋夜市華燈初上，水岸兩岸燈火輝煌，虹橋上裝飾彩燈，與水中花船相映成趣，如夢如幻。

眾多NPC穿梭在還會《錦繡盛市・夢華錄》主題區，他們身着精緻宋裝，或手持香囊，或肩挑粽子，熱情邀請遊客一起體驗北宋端午雅事，感受節日氣氛。

也想要和NPC小姐姐們一樣，穿上華服，美美出片？當然沒有問題！景區還有充滿宋韻氣息的華服可以租賃打卡，帶上美麗的簪花，穿上華服，做一天可愛的國風小朋友們吧！

「錦繡盛市」每天還有非常多的活動和演出。從大觀樓的唐風演繹《舞霓裳》，到半遮面茶樓的《戲說汴梁》，再到充滿波斯異域風情的《絲路胡旋》，全天90+場的古風演出，絕對能為您帶來一天的歡愉和快樂！

民俗特色端午體驗狂歡！30米苗族銀飾龍舟震撼巡遊！

「在28個民族村寨過端午」

要說深圳這座城市，哪裏的端午最「不一樣」，那一定是要來深圳錦繡中華中國民俗文化村了！當端午節的鐘聲敲響，中國民俗文化村便被濃濃的節日氛圍所包圍，各村寨紛紛亮出自己的端午傳統習俗，精彩活動輪番上演，大小朋友們都參與不過來了！

除了親身參與端午習俗活動，遊客們還可以穿梭於各個村寨之間，欣賞豐富多彩的端午主題演藝，體驗不同民族的獨特端午習俗。每個村寨的表演都融入了本民族的文化元素，通過歌舞、雜技、戲劇等形式生動地詮釋了端午節在本民族中的獨特意義。

小朋友們可以一邊欣賞着精彩的表演，一邊深入了解到不同民族的端午傳說、祭祀儀式和傳統美食製作過程。

「苗族龍船節」

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整個端午節，深圳錦繡中華最震撼的一定要屬苗族龍船節巡遊啦！身着銀飾的苗族小姐姐們，站在30米長的龍舟上。每一頂銀飾都是苗家工匠們精心打造的，當龍舟在湖面上巡遊時，陽光一照，銀光閃閃，龍舟彷彿變成了一條水中蛟龍，威風凜凜。

巡遊開始前，苗族的阿哥阿妹們身着盛裝，站在岸邊。他們唱着苗族古歌，祭拜龍神，祈求平安。這儀式感滿滿的開場，就已經讓人心潮澎湃啦。

除了觀賞震撼的苗族銀飾龍舟巡遊，錦繡中華還給大小朋友們準備了超有趣的翠湖趣味龍舟賽。這可是全家上陣的好機會，爸爸媽媽們快帶着孩子們一起登上龍舟，拿起船槳，體驗划龍舟的樂趣！

四大國風秀震撼深圳 感受千年風雅，秀出中華文化！

「龍鳳舞中華」

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氣勢磅礴的《龍鳳舞中華》，以獨特的藝術形式呈現了中華民族五千年的文明歷程。演出中，巨龍騰飛，綵鳳翩躚，演員們身着各具特色的民族服飾，通過精湛的舞蹈和雄渾的鼓樂，將中華民族的起源、發展和繁榮展現得淋漓盡致。

從遠古的圖騰崇拜到明清的精緻典雅，每一個歷史時期的經典文化元素都在舞台上得到了生動的呈現，讓觀眾深刻感受到中華文化的博大精深和獨特魅力。

演出還融合了多種傳統音樂元素。激昂的戰鼓聲彷彿能穿越時空，將你帶回那金戈鐵馬的古代戰場，讓小朋友們感受到中華民族在歷史長河中不斷抗爭、奮勇前行的精神，激發小朋友們的民族自豪感與愛國情懷！

「盛市夢華」

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當夜幕降臨，華燈初上，錦繡中華的《盛市夢華》大型演出便拉開了帷幕，整個演出精心復原了北宋都城汴京的繁華景象，從熱鬧非凡的市井生活到奢華盛大的皇家儀仗，無一不展現出那個時代獨特的魅力與風采。

演員着華麗服飾，手持彩旗、宮燈等道具入場。通過歌舞、雜技等形式，展現萬邦來朝、歌舞升平的盛景！從華麗宋服的舞蹈，到波斯使者，再到奇人表演，小朋友們看得目不轉睛。

身着盛裝的演員們載歌載舞，通過聲、光、電等現代科技手段與傳統演藝形式的完美結合，它將千年之前的文化盛景生動地呈現在每一個小朋友們的眼前，讓遊客瞬間沉浸其中。

「東方霓裳」

+ 1

《東方霓裳》是送給深圳的小朋友們的一首民族服飾舞蹈史詩！以獨特而優雅的方式展現了中國各民族豐富多彩的服飾文化，讓小朋友們在欣賞美輪美奐的舞蹈的同時，深入了解中華民族的美學觀念和文化底藴。

《東方霓裳》也是送給深圳小朋友們的一堂生動的美學課！演出分為多個篇章，每個篇章都聚焦於不同地區的民族服飾。

各個色彩鮮豔、精美絕倫的服飾輪番展現在觀眾眼前，從質樸大方的蒙古族服飾到典雅華麗的藏族服飾，每一套服飾都宛如一件精美的藝術品，承載着各民族獨特的歷史記憶和文化特色。

「大漠傳奇」

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《大漠傳奇》重現絲路傳奇戰場，帶小朋友們沉浸式體驗大漠英雄們的傳奇故事！宏大的敘事、驚險刺激的表演和震撼人心的場景，讓每一個現場的小朋友們印象深刻！

整個演出在大型實景戶外進行的，將大漠的廣袤無垠、戰爭的激烈殘酷展現得淋漓盡致。當戰爭場面展開時，演員們騎着戰馬在舞台上縱橫馳騁，模擬出千軍萬馬奔騰的壯觀景象。馬匹的嘶鳴聲、刀劍的碰撞聲、震耳欲聾的戰鼓聲交織在一起，讓現場的小朋友們彷彿置身於古代戰場之中，與英雄們並肩作戰。

註：部分演出需換/購票觀看，請以園區公告為準。



「非遺打鐵花與火壺」

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在深圳錦繡中華，還有一項令人歎為觀止的非遺表演 —— 打鐵花。

這項古老的技藝起源於北宋時期，有着上千年的歷史，被譽為 「中國民間三大奇技」 之一。如今，在錦繡中華，這場非遺打鐵花表演成為了小朋友們必看的項目之一！

打鐵花藝人身着厚重的防護服，手持特製的工具，來到了熔爐前。爐內的鐵水已經被加熱到了 1600℃，通紅的鐵水在黑暗中散發着熾熱的光芒。

在深圳錦繡中華，除了非遺打鐵花還有非遺火壺。表演者身穿發光服裝，腳踏水流噴射裝置。乘水而飛，馭火而舞。

這一場場演出不僅僅是表演，更是一種祈福的方式。當火花在空中綻放時，許多遊客都會雙手合十，默默許下心願，為家人祈求平安健康、幸福美滿。這份獨特的文化體驗，小朋友們一定不要錯過了！

「民族演藝」

「中國民俗文化村」的表演可是一絕！各個民族的演員們身着華麗的民族服飾，在廣場上、舞台上載歌載舞。

除了充滿民族特色的歌舞表演，還有非遺演出展示，和絕活表演。演員們會表演刺激的「上刀山」、「吃火吐火」，驚豔每一位來此地的小朋友！

在端午一日遊遍全中國 玩轉中華縮景觀與民俗文化村

「錦繡中華微縮景觀」

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在「錦繡盛市夢華錄」主題區域體驗古宋韻氣息的同時，也不忘帶小朋友來一趟「錦繡中華微縮景觀」區域，瞭望中國的大好河山！

「錦繡中華微縮景觀」區域可是匯聚中國82處代表性自然與人文景觀，大部分建築按1:15比例復刻，景區佈局模擬中國版圖。

「一步邁進歷史，一日遊遍中國」，在「錦繡中華微縮景觀」區域，家長們帶着小朋友們可沿地理脈絡一路「走遍」全國「！一路上能能看見巍然屹立的長城，浩蕩威嚴的故宮和天安門，還能看見樂山大佛、布達拉宮等名勝古蹟的微縮景觀。

從氣勢磅礴的萬里長城到神秘莫測的莫高窟，從雄偉壯觀的故宮到如詩如畫的灕江山水，讓你在短時間內領略華夏五千年文明和大江南北的錦繡河山。

在「錦繡中華微縮景觀」遊玩的同時，還能乘坐龍號小火車穿梭其中。乘坐龍號小火車，你可以輕鬆串聯起錦繡中華的各個景點，車窗外的景色不斷變換，看着那些微縮的名勝古蹟從眼前掠過，彷彿置身於一場奇幻的旅行之中。龍號小火車宛如一條巨龍，蜿蜒穿行在這片濃縮的中華大地之上。

「中國民俗文化村」

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來一趟錦繡中華的「中國民俗文化村」區域，能讓你領略到多民族的魅力，感受不同地域的文化差異。一進中國民俗文化村，你就會被那些色彩斑斕的民族建築所吸引。

傣族的竹樓、高山部落的高樓…… 各種風格的建築錯落有致地分佈在園區裏。孩子們一看到這些新奇的房子，眼睛都亮了，趕緊拉着父母去拍照打卡。

這些建築不僅是拍照的好背景，更是孩子們認識不同民族居住特色，體驗少數民族的生活方式的好機會！看着身着少數民族的哥哥姐姐們身處其中，自己好像也離開了深圳，身處高山之中了！

另外值得一提的是，由上影元文化授權，深圳錦繡中華聯名上美影作品《葫蘆兄弟》、《大鬧天宮》《中國奇譚之小妖怪的夏天》3大動畫IP也在園區之中，充滿童年回憶的經典卡打場景等待每一個大小朋友去發掘！

「深圳錦繡中華中國民俗文化村」

【地址】

錦綉中華．中國民俗文化村

廣東省深圳市南山區深南大道9003號



【注意事項】

．兒童票適用於1名1.2米（不含）-1.5米（含）、18周歲以下人群，至少需一名18周歲以上成人陪同入園；

．一名成人最多帶三名兒童（含免費兒童）入園；

．端午日場早鳥票，兒童秒殺票均為期票，端午假期有效；未使用不可退訂；

．以上票種均實名制購票，每張身份證限購一張，每個手機號限購三張。



【地鐵】

1號線華僑城站D口直達



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