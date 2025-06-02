骯髒衣服洗前要浸泡？專家稱「別泡太久」否則細菌量會爆升上萬倍

有些人習慣在洗衣前先將衣物泡水，但這個看似日常的小動作，其實可能暗藏健康風險。台灣家事專家陳安祺建議，浸泡時間最好控制在15至20分鐘內，最長不超過半小時。她提醒，有些長輩會在洗澡後順手將衣服泡在水裏，打算隔天再洗，「這樣做很可怕，細菌是萬倍在成長」。



陳安祺曾在節目《媽媽好神之俗女家務事》中表示，洗衣的頻率並沒有絕對標準，主要視家庭成員與生活習慣而定，像是獨居且不常流汗的人，一周洗一次也無妨，但如果家中成員活動量大、容易出汗，最好兩天內清洗，超過三天就可能變成細菌溫床。

至於「衣服該不該先浸泡再洗？」陳安祺表示，視衣物髒污情況而定，可以選擇性泡水，不過建議浸泡時間不宜太長，最好在20分鐘內完成清洗程序，否則長時間浸泡，尤其在天氣炎熱、環境潮濕的情況下，反而讓衣物變成細菌的溫床。

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她舉例，有些人習慣將洗過的衣服泡在浴室，甚至等一整晚才洗，這樣做很容易讓細菌快速繁殖。陳安祺還提到，有位住宜蘭的朋友，因為把換下的衣服放在潮濕的浴室，結果放沒幾天竟然發霉。

陳安祺提醒，脫下的衣物一定要保持乾燥，盡量避免堆在浴室這類潮濕環境。如果衣服有明顯汗漬或異味，最好能盡快處理清洗，才能避免細菌滋生，也讓衣物更耐穿。

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