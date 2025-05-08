洗衫｜衣物滿是紙巾碎怎辦？達人建議加「這東西」重洗即可清除

一名網友日前在PTT發文表示，洗衣時不慎將半包抽取式衛生紙與衣物一同清洗，導致洗完後衣物全是白色紙屑，讓他感到非常崩潰。對此，家事達人分享一招，不用重洗就能讓紙屑自動脫落。



事主透露，打開洗衣機時發現衣服上佈滿「雪花」般的衛生紙屑，才驚覺半包抽取式衛生紙誤入洗衣機，重洗後仍無法去除紙屑，讓他無奈直呼「這麼大一包，居然都沒看到！」貼文一出，立刻引發網友熱議。

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不少內行人紛紛留言分享解決方法，包括「加柔軟精重洗真的有效」、「我後來發現烘衣機會把衛生紙屑吹到出風口」等。事實上，台灣家事達人陳映如曾在部落格指出，遇到此類情形不必急着處理，建議將衣服曬乾或用乾衣機烘乾，再抖動衣物即可去除大部分紙屑。

旅日台灣作家「魚漿夫婦」則建議，將柔順劑加入洗衣機再運轉一次，同樣能輕鬆清除衣物上的衛生紙屑，使衣服恢復潔淨。部分網友也分享親身經驗：

．「實際試過，加柔軟精重洗真的有效」

．「加柔軟精就能清潔溜溜＋1」



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