雪櫃門膠條老化鬆掉怎辦？或令電費大增「這樣做」可令它恢復原狀

近期天氣轉暖，不少人頻繁開啟雪櫃取用冷飲、冰品，然而若雪櫃膠條老化或密合不良，恐導致冷空氣外洩，不僅影響食物保鮮，也可能導致壓縮機頻繁運作，造成耗電量增加。台電提醒，雪櫃全年無休運轉，大家應定期檢查並保養膠條，確保運作效能與節能表現。



根據台電說明，雪櫃門邊的膠條若出現老化、變形或沾有污漬，可能降低密封效果，使冷空氣不斷流失，不僅使雪櫃降溫效果變差、食物容易腐敗，還會導致壓縮機過度運轉，進一步增加電費支出。

相關文章：食物塞爆雪櫃怎辦？即學收納7招 用梳打粉可吸走異味

+ 12

雪櫃關不緊怎麼辦？台電教1招免花錢讓膠條回春

定期清潔膠條

使用乾淨布料擦拭膠條，避免污垢造成密封不良。

檢查密合性

可用一張薄紙放入雪櫃門縫中關門測試。若紙張被夾住，代表密合良好；若能輕易抽出，則表示膠條可能需維修或更換。

膠條變形時的應對方式

可使用風筒對準變形處加熱，嘗試讓膠條恢復原狀。但若變形嚴重，建議尋求專業人員協助更換。

台電也提醒，雪櫃作為日常生活中長時間運作的家電，良好的密封性不僅能有效節能、省電，更可延長食材保鮮時間。大家不妨趁天氣轉熱之際，為雪櫃進行一次全面檢查，提升使用效能與家庭能源效率。

【延伸閱讀，更多家居電器使用建議】



雪櫃｜別再放咖啡渣！事主嘆異味辟不掉 電器行老闆推介「這招」

+ 4

媽媽必學｜食材放雪櫃可保存多久？「一方法」延長肉類冰鮮冷藏期

+ 19

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冰箱關不緊怎麼辦？台電教1招免花錢讓膠條回春！不怕漏風電費狂噴】