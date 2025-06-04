UNIQLO嬰幼兒服裝為何「送一張紙」？有特殊用途「守護孩子健康」

知名日系品牌UNIQLO主打休閒簡約風格，加上不定時祭出降價優惠，深受都市人喜愛。不過日前有台灣網民分享，購買UNIQLO產品時包裝內多送了一張紙，原本還不以為意當作垃圾扔掉，仔細看才發現「用途這麼大」，貼文曝光引發熱議，一票網友驚呼「原來是這樣！我真的太無知，還想說幹嘛用多餘的包材」。



一名網友在Threads發文分享「實用的冷知識」，表示曾聽說UNIQLO嬰幼兒衣服的包裝裏會多放1張「吸收甲醛的特殊試紙」，於是查看了剛幫兒子購買的褲子，發現包裝內確實有張紙，「上面真的有寫功用是預防甲醛污染衣物的耶，我都把它當作垃圾，沒想到用途這麼大！」

貼文曝光後，隨即引發網友驚呼：

．「現在才知道，剛好手邊兩件還沒拆的」

．「原來是這樣！我真的太無知，還想說幹嘛用多餘的包材」

．「什麼！原來包裝裏的紙是有作用的」



還有家長提到，可以將甲醛試紙留下，放入孩子的衣櫃吸附甲醛，或是將多餘的試紙用夾鏈袋保存，每個月定期更換。

UNIQLO過去就曾在Facebook專頁說明，對於嬰幼兒商品會使用「無甲醛包裝」，避免衣物吸附甲醛以密封包裝進行販售，在商品完成後，從品檢到包裝的過程中，都不會打開商品包裝袋，在無福馬林的環境及狀態下，被運送至世界各地的UNIQLO店面販賣。若商品的包裝袋在店面不小心打開時，工作人員也會在販賣前先把甲醛物質去除之後再行販售。

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