全年反覆肚瀉　只因保溫杯從未洗過！網民提醒「這樣做」就有細菌

拉肚子是相當折磨人的一件事，近日有網友發文，表示自己拉肚子近一年，最後發現問題居然出在自己常用的保溫瓶上！



謹記保溫杯、保溫壼要常清潔！（按圖了解）



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事主在Dcard發文，表示自己從去年三月起就一直拉肚子，但不論是吃西藥還是中藥，都只能暫時緩解症狀，無法根治。就這樣過了快一年，事主在醫生的建議下決定照大腸鏡，還發現他的腸子因為長期發炎，長了好幾顆發炎性瘜肉。

他現在認為問題出在自己的保溫瓶上。他表示自己當時經常用保溫瓶裝茶類的飲料，且會放置過夜。由於擔心用樽瓶刷清洗會殘留洗碗精，所以他一直沒有刷保溫瓶，第二天要使用時也只是簡單用水沖洗。

直到今年，他開始用洗潔精和奶樽刷清洗保溫瓶，發現自己居然不再拉肚子了，這才找到問題所在。他也提醒網友，千萬別像自己一樣懶，不然會花一堆錢還要一直拉肚子。

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有許多網友表示沒想過會有着麼大的衛生隱患：

．「我真的很懶，覺得裝個水沒甚麼就很少認真刷洗，沒想到這個也有很大的隱患」

．「但我也很怕洗潔精沖不乾淨所以很少洗，只有每天換水搖一搖而已」

．「我都只裝水，每天都用水沖洗而已，就是裝一些水再鎖緊搖一搖而已，裏面沒刷過，喝好幾年了，看來要來刷了」



有網友提醒，如果有用杯子對嘴喝水，就可能有細菌殘留：

．「口水充滿細菌，所以對口喝的保溫瓶水一定會被細菌污染」

．「口水中的細菌也會在保溫水中繁衍喔！培養皿的概念～盡量用倒進嘴裏不碰到瓶口的方式喝水」



也有醫生提醒，潮濕的表面易使微生物聚集，形成「生物膜」，會污染存瓶中的飲用水，建議大家可將全不鏽鋼的保溫瓶放在加入碳酸鈉的熱水中浸泡，等待1-2小時再清洗乾淨；若是塗層式的內膽則應該避免使用梳打粉、檸檬酸及過碳酸鈉大力刷洗，以免破壞塗層。

還有人分享自己清洗杯子的方式：

．「生活小妙招：杯子水壺很髒，可以買清洗假牙的那個錠，放一顆泡24小時加洗潔精刷，保證超乾淨跟新的一樣，記得用熱水泡」

．「怕殘留可以買寵物或嬰兒用的酵素洗潔精或奶樽清洗劑，有不太起泡的劑型，溫熱水沖很快乾淨」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】