冷氣機｜房間有臭味！小孩一直病　媽媽驚覺只有「這房」冷氣發霉

曾獲金鐘獎戲劇節目女配角獎的台灣女演員 ─ 朱芯儀，常常上各大節目分享生活。她近日在醫療保健相關節目，《醫師好辣》透露，家裏其中一間房間有陣子總有異味，小孩還一直生病，後來仔細查看冷氣才發現真相，「我從小到大沒有遇過！」



朱芯儀指家裏其中一間房間有陣子總有異味，小孩還一直生病，後來仔細查看冷氣才發現真相。（Canva）

朱芯儀分享家裏共有3個房間，但其中一間只要開冷氣，就會有異味。起初她不認為有異狀，直到住在那個房間的孩子一直感冒，而其他人卻無不適，朱芯儀才開始覺得不對勁。

當她打開冷氣蓋後，發現已發霉，進一步檢查才發現，冷氣的吹風口距離牆壁較近，並無法使空氣循環，台灣夏天悶熱潮濕，冷氣關掉時凝結的水珠無法散去，潮濕就久了發霉，吹出來的風都是黴菌，她直呼「好可怕！」。

至於該如何避免冷氣機發霉？「河馬家居」指出，若家中安裝的是「日立冷氣」，遙控器上會有一個「機體防霉」的按鈕。只需按下一次，該功能就會成為常駐功能，未來開關冷氣，都不會被取消。如果冷氣機沒有這個功能也不用擔心，「HoHo清潔」曾教學，使用冷氣後，可以先將其調整為送風模式，吹送40分鐘至1小時。由於冷氣運作時會產生濕氣，容易積聚在機體內部，導致發霉，最終可能引發異味。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：房間夏天飄臭味！朱芯儀曝小孩一直生病，檢查冷氣嚇傻了：從小到大沒遇過】