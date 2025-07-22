壁癌｜長期潮濕可致批盪層剝落！易成細菌溫床威脅「肺部健康」

30、40年的老房子中，壁癌（批盪層剝落）現象屢見不鮮。許多屋主常將其視為老屋通病，見怪不怪，只要牆壁沒有大面積剝落就無大礙。然而，專家提醒，壁癌雖不會立即造成重大健康損害，但長期累積下來，對人體健康與生活品質都潛藏風險，絕不能掉以輕心。



所謂「壁癌」，其實是建築結構防水層老化、水氣長期滲入牆體所造成的病變現象。其表徵包括油漆剝落、牆面斑駁、出現白毛狀鹽分結晶，甚至掉粉產生大量粉塵。這些都是黴菌與細菌的溫床，一旦浮游於空氣中，被人體長期吸入，容易誘發呼吸道過敏與哮喘等疾病。

壁癌所產生的黴菌孢子或麴菌容易引發肺部免疫過敏反應，特別是兒童、長者與免疫力低下族群，風險更高。不少人進入老屋或潮濕空間後即出現胸悶、咳嗽等過敏症狀，極可能就是壁癌在暗中「作怪」。

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國際間對於居住環境中的壁癌問題早已高度重視。例如新加坡就立法規定，建物每10年需進行整體檢修，全面改善壁癌與滲水問題；歐美地區則將有壁癌的房屋列為不適宜居住等級，視為潛在健康風險源。然而，香港目前尚缺乏相關法規與檢修機制，使得壁癌問題普遍被忽略。尤其，DIY除掉壁癌方式，僅限於牆面無持續漏水的情況，若已有滲水，建議先找專業抓漏團隊處理根源，否則修補效果恐曇花一現。專家建議，若是壁癌情況嚴重，應考慮全面重建防水層、牆體整修，甚至評估都市更新等長遠方案。

在健康生活意識日益抬頭的今日，住宅不應只是遮風避雨的空間，更應是提供安心呼吸與舒適生活的堡壘。壁癌雖是老屋常見問題，卻不應被視為「正常現象」，而應以「零容忍」的態度面對。唯有積極處理，才能從根本保障居住者的身體健康與生活品質。

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