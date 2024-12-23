保溫杯橡膠圈發霉好嘔心？教你「1招」洗乾淨　3大法寶更可去茶漬

許多人外出都有攜帶水壺或保溫瓶的習慣，不僅環保又能省下買礦泉水的錢，不過，水壺蓋的橡膠圈用久有黑黑的污垢清潔不易總是讓人很困擾，保溫瓶若是裝茶或是咖啡，更容易留下異味，對此，台灣家事達人陳映如分享妙招，讓保溫瓶的陳年汙垢徹底乾淨如新！



保溫杯清洗有法，自然不用常常更換！（按圖了解）



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保溫瓶橡膠圈黑黑的先別丟！家事達人教1招快速除霉

台灣家事達人陳映如表示，水壺的橡圈很容易髒，務必拆下來清洗，才能徹底清潔，如果有變黑的情形，可以使用「過碳酸鈉」加強處理，只要在臉盆裏加入溫水和一大匙的過碳酸鈉，並將水壺的橡皮圈泡在其中，就能將污漬去除。

陳映如也說明，浸泡時間至少一小時，若嚴重的話，可以泡久一點，也可以將瓶蓋及瓶身一同浸泡殺菌。陳映如也提醒，若浸泡後還是黑黑的，務必更換新零件。

保溫瓶的茶垢怎麼清？用3個天然清潔好物就能輕鬆除垢

至於沉積於水壺裏的茶垢該如何去除呢？陳映如指出，使用能深入杯底的「柱狀洗杯刷」或是軟海綿，都能有效清潔保溫杯內壁，去除茶垢，若仍無法去除，也還有3招去除陳年茶垢。

1. 檸檬酸

陳映如指出，萃取自天然發酵糖類的「檸檬酸」，不具腐蝕性，也不會危害人體及環境，能有效溶解水中鈣質、去除水垢。他建議，以1公升熱水添加1大匙檸檬酸，將保溫瓶裝滿靜置約1～2小時，再以「洗杯刷」刷洗保溫杯內壁，即可有效去除污垢。

2. 過碳酸鈉

過碳酸鈉溶於水時，會進一步分解成「氧氣、水和碳酸鈉」等天然存在的物質。且不具腐蝕性，陳映如表示，同樣以1公升對1大匙的比例放入保溫瓶中，即可有效消除污垢。

3. 梳打粉

若是要用來居家清潔也可以選用食用級梳打皆可，他也提醒，只需取1大匙的量，並以200C.C.溫水溶解，倒入保溫杯中適度搖晃、靜至1到2小時後洗淨即可將污垢有效去除。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保溫瓶橡膠圈發霉先別丟！家事達人教1招天然清潔方法，霉斑黑點瞬間乾淨如新】