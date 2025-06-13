兒子發脾氣「爸爸盛怒」用皮帶打他！家暴不該但父母該怎避免失控

「這樣算家暴嗎？我可以報警嗎？」台灣一名媽媽早前在threads發文，引爆網友熱議。她的孩子才讀幼兒園高班，卻因為不肯收拾桌面，情緒失控想要翻桌，爸爸當場動怒，揮皮帶打了兩下。媽媽發現孩子小腿出現明顯紅腫，嚇壞又心疼。

貼文曝光後，網友兩派開戰，有人怒批體罰是家暴，也有人挺爸爸教得對，質疑媽媽為何當下不阻止。這起事件不只是一場教養衝突，更是不少家庭每天要面對的現實，到底父母該怎麼拿捏？



每個孩子的性格與行為，都是家庭的映照。

從父母的每一句話、每一個眼神，都會潛移默化地成為孩子面對世界的方式。所以，當孩子失控、挑釁甚至暴怒時，背後往往隱藏着情緒管理、親子關係與教養的問題。近日，一位媽媽就在Threads上的發文，就讓我們看見了教養價值觀不合、情緒衝突失控的家庭縮影。

高班兒險翻枱，爸爸氣用皮帶抽2下！

事發當天，媽媽在廚房準備晚餐，提醒兒子收拾玩具準備吃飯。但孩子不但不理會，甚至情緒激動到想翻桌。爸爸見狀立刻壓住桌子，三度警告無效後，氣得拿皮帶抽了兩下。媽媽聽到聲音衝出來查看，發現孩子小腿紅腫，神情受驚，讓她心疼又不安，忍不住問：「這樣算不算家暴？我可以驗傷報警嗎？」

媽媽心慌：管教還是家暴？

貼文一出立刻掀起網友論戰。有網友憤怒表示：

．「這就是家暴，孩子只是情緒失控，爸媽更該冷靜」

．「孩子掀桌子，是模仿你們大人平常的樣子吧？」



但也有人支持爸爸行為：

．「提醒三次還不聽，當爸的怎麼不能管？」

．「媽媽一直心軟，小孩當然不怕你」



這場網絡論戰，其實反應的是，每個家庭裏都可能遇到的教育矛盾與情感衝突。

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孩子翻枱不是反叛，是情緒的求救訊號

對此，兒童心理專家指出，孩子行為失控，往往不是「故意搗蛋」，而是缺乏情緒表達與自我調節的能力。翻枱、尖叫、哭鬧，是他們在求助、在發洩，但若家長回以暴力，只會讓孩子學會用更激烈的方式反抗世界。更重要的是，家庭中若充斥爭吵、威脅或打罵，孩子終將照單全收，複製這套處理情緒的劇本。

父母教養不一致，只會讓孩子更混亂

這起事件不只是管教失控，而是父母教養觀分歧的縮影。一方用皮帶懲罰，一方事後質疑報警，孩子夾在其中，自然情緒混亂、行為對立。心理師提醒，父母應共同討論育兒原則，達成共識：甚麼能做、不能做？發生衝突時怎麼處理？爸媽若連「情緒」都無法一起面對，孩子更難學會健康的自我控制。

當孩子翻桌，父母先問自己！我們也失控了？

教養從來不是「誰說了算」，而是「我們一起怎麼做」。

體罰不是唯一的管教方式，溝通與理解才能真正走進孩子的心。當孩子出現極端行為，與其第一時間動怒，不如先靜下心來問問自己：我是不是給予了孩子安全感與情緒地出口呢？因為每一次情緒衝突，都是一面照見家長的鏡子，也是一個重新學習愛與紀律的機會。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：大班男童翻桌遭爸用皮帶抽2下！媽心疼問能否報警？網炸鍋掀家暴與教養大戰】