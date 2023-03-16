父母EQ｜你的失控孩子都看在眼內！5招控制情緒　別再對孩子咆哮

許多父母會對孩子大吼大叫，而且多數人通常在事後感到非常後悔、難過。如果調查最讓父母內疚的事情，可能有以下：陪伴孩子時常常因為工作而分心、花太多時間看手機、沒準備健康的食物，但是對孩子大喊大叫，總是排在首位。



如何才能抑制怒火呢？很多人會懷疑自己是否可以做到，好消息是，每當你下定決心不衝動行事，你的大腦就會重新設定，讓你越來越往理想走去。

你不可能一覺醒來就完全改變，以下5件事可以幫助你，循序漸進。

對着孩子情緒失控，也許不是「你做錯了」，而是你還未找到對的方法處理情緒！（按圖了解）

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5件事，停止對孩子大吼

1. 先從小事開始

你有意識到自己會因為哪些事情對孩子大吼大叫嗎？當中是否有些小事？這些小事讓你不經意提高嗓門，像是：「晚餐準備好了！快來吃！」「把音樂關小聲點！」「洗澡洗快點！」

請試着走到你的孩子身邊，用正常的聲音與他們交談，這具有迴旋鏢效應，當我們平靜地召喚他們時，他們也才可能用平靜的態度來回應。

2. 花時間反省

一項又一項研究證明，花時間反省日常，有助於我們在憤怒中冷靜下來。你可以寫日記，把發脾氣大吼孩子的經驗寫下來，你也可以透過冥想來幫助自己。

3. 想一個安撫自己的短語

當你意識到自己快要崩潰時，用自己想出來的短語來安撫自己，例如：「我選擇溫柔愛孩子」，或「孩子不是總是如此」。自我安慰的短語會阻止你情緒炸開。

4. 站在孩子的高度，用手臂摟住他們

請專注於一種更溫和的方法，在孩子失控的時候，和他們的心重新連接。試試站在孩子的高度，用手臂摟住他們，告訴他們你理解他們的感受。這種方法將幫助每個人保持冷靜。

5. 淡化那些觸發時刻

請先理解一件事，「你必須能夠保持冷靜，才能讓你的孩子保持冷靜」。問自己，最容易在甚麼時候情緒失控？像是工作日的早晨？孩子娃娃車快來的時候？

當生氣無濟於事，孩子依然沒有改變時，試着用更放鬆的態度去看，你並沒有放棄教養，而是當不如你意的時候，先用一種較輕鬆的態度去面對，去思考該如何解決。

很多人會誤解，難道完全不能對孩子大吼大叫嗎？你要建立的教養模式是，當你大吼大叫時，通常是有充分理由的。比如，當孩子們跑到馬路上，差點發生意外時。因為你平常很少大聲吼叫，所以當你一旦這樣做，孩子會很快警覺情況緊急，非同小可，不然我爸爸媽媽不會這樣大吼我，他們會更能聽見你的聲音。

讓你情緒失控的原因，可能是很多方面的加總。但孩子都在看，當不如己意時，爸爸媽媽都是怎麼反應的，所以，當你著急該如何管教孩子時，得先回到自身，保持內心的穩定。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：總是失控吼完孩子，事後後悔，5方法讓你漸漸改變，先從小事開始】