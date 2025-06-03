小孩到了trouble two變得不聽話？別急於斥責「冷靜做一事」已夠

看着孩子從只會咿咿呀呀的小嬰兒，到能夠自己行走、說話，必定是讓父母感到欣慰的時刻。但等等，為甚麼過去那個乖巧聽話的小朋友學會了反抗、不配合，動不動就開口說「不要」？來自台灣的黃閎新臨床心理師指出，孩子約兩歲時就會逐漸有自主的想法，對日常生活的大小事都會開始有自己的意見，這些讓父母頭痛不已的行為，其實是孩子開始發展自主性的表現，他也為家長列出應對和管理情緒的方法，幫助大家順利度過孩子的第一個「叛逆期」！



孩子反抗先別生氣！「這樣做」轉移注意 避免情緒失控

黃閎新心理師建議，爸媽們首先要學習的是「覺察自己的情緒」，育兒過程中出現心情低落、疲憊、煩躁等反應，其實都很正常！面對幼兒的反抗，與其雙方陷入無止盡的拉鋸戰，家長不妨先回頭檢視自己的情緒狀態。若感到自己快要失控，可以先暫停當前的活動、做深呼吸，讓自己有緩衝的時間。接着可以短暫離開現場、喝杯水、看看手機轉移注意力，或是到陽台透透氣，都能幫助自己恢復平靜。

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嘗試理解孩子的想法 用安撫、擁抱給予溫暖

接着，要「嘗試從孩子的角度出發」，黃閎新心理師指出，孩子說「不要」，不代表他們是故意要對抗父母，而是正在學習「我有選擇權」這件事。當孩子拒絕某件事時，不如試着蹲下來、理解他的想法，例如睡前的鬧脾氣，或許只是因為孩子想再多玩一下，還沒有做好睡覺的準備。

孩子尚未具有快速調適情緒的能力，使得有時候他們的情緒來得快、去得又慢。黃閎新心理師建議，這時爸媽可以「保持冷靜，不急着講道理」，選擇溫柔的陪伴方式，例如靜靜地坐在地上、輕拍孩子的背，或是給予他一個溫暖的擁抱，讓孩子感受到父母就在身旁。

引導孩子面對自己的感受 攜手尋找雙贏解方

有些孩子其實也無法理解為甚麼自己會這麼生氣、抗拒，因此家長也要適當「給予孩子情緒上的安慰」。黃閎新心理師表示，相較於責罵或懲罰，協助孩子認識、調適情緒更為重要。「你現在是不是覺得還不想睡？」「我知道你很想再玩一下，但我們可以約定，明天再玩，好嗎？」用溫柔的方式與孩子溝通，都能幫助孩子學習如何面對並處理自己的感受。

黃閎新心理師也指出，當孩子的反抗開始讓家長感到挫折時，應該要「彈性應對，不要陷入對峙」。家長可以換個思考角度，尋找讓雙方都滿意的解方。他舉例，如果孩子不願馬上睡覺，爸媽可以提前預告睡眠時間、事先約定讓孩子選一本故事書作為睡前儀式，或讓他自己決定要先刷牙還是先換睡衣，如此一來既能尊重孩子的自主性，也維持了必要的生活秩序。

​孩子的「不要」是成長必經的歷程，也是學習獨立思考的開始。黃閎新心理師提醒，如果家長們能先照顧好自己的情緒，用更穩定、有愛的方式陪伴孩子，就能讓他們在獲得理解與支持的環境中，逐漸掌握調節情緒的能力。

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