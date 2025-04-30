響應4.30「國際不打小孩日」！5招應對孩子情緒「沒關係」別常說

比爾蓋茨、賈永婕與鳳小岳怎麼教小孩？台灣人本教育基金會分享當孩子氣噗噗、生氣爆走時，大人該如何穩住自己的情緒，掌握「五大心法」陪孩子一起度過情緒風暴。



每年4月30日是「國際不打小孩日」（International SpankOut Day），由美國民間組織於1998年發起訂定，旨在提倡以非暴力方式教育孩童。台灣自2006年起也開始響應這項運動，呼籲大眾重視兒童權益，拒絕體罰、用愛陪伴成長。

相關文章：女童「成績差」遭媽媽當街連摑6巴！公開體罰孩子「憤怒」非藉口

+ 11

不打其實不難！醫生教你用「LATER五字訣」化解衝突

2019年至2023年，台灣每年通報的受虐兒童人數均超過一萬名，其中，12歲至未滿15歲的兒童是受虐的高風險群體，每年佔比超過25%。其實，不打小孩沒那麼難，從理解開始，就是最好的第一步。來自台灣的醫生黃瑽寧早在2021年就提出孩子犯錯時可運用的「LATER五字訣」，透過五個步驟「離開、確認、處罰、擁抱、反思」協助孩子穩定情緒，並引導其行為與語言逐步走向成熟。

另外，人本教育基金會今年4月29日也在Facebook發文分享育兒「五大心法」如下：

1. 隔離 vs. 連結

生氣是表面，需求才是真相。孩子需要的不是被隔開，而是被理解與連結。

當孩子在生活中總是感覺受到限制，便會缺乏被理解接納的經驗，這對他而言是一種心的隔離（無論是與大人或與自己）。

2. 大人別亂入

當孩子生氣時，大人先別急着跳入小孩的情緒裏。先聽懂他氣的對象（可能是他自己），別急着加入「我都幫你了你還哭（發脾氣）」的劇本，避免公親變事主。

3. 沒關係，就有關係；有關係，就沒關係

安慰也可能是絆腳石，當小孩挫敗、生氣，例如小孩玩串珠灑出來了或跌倒，大人別只是說「沒關係」。真正的安慰是正視小孩的感覺，不要擅自替他迴避，例如說「跌倒了，你是不是很生氣？」讓孩子知道，家長看見了他的挫敗感，也理解這份挫敗是正常、也是合理的，他才有機會慢慢超越這份挫敗，重新找回自己的力量。

4. 處理狀況 vs. 回應需求

孩子不是不講理，而是彼此的需求不同，才會產生衝突。

例如，寒流來襲時，3歲的小女孩堅持要穿白紗小短裙去幼稚園，只因為她想把最漂亮的樣子展示給最喜歡的蘋果老師看；而爸媽則擔心她受寒生病，於是急着勸阻。

其實，這樣的「衝突」並非無解，關鍵不是急着處理「狀況」，而是要先理解「背後的需求」。

可以這樣回應孩子的心意：「你很想讓蘋果老師看到你穿上漂亮的白紗裙，對不對？」先接住孩子的情緒，再引導爸媽的照顧需求：「今天天氣很冷，蘋果老師也一定不想看到你生病，我們要不要多穿一雙保暖的褲襪，再穿小短裙呢？」

5. 當情緒翻譯機

幫孩子把「氣話」翻譯成「感覺」，再從感覺找到「需求」。這樣的對話才能真正建立理解與連結。例如協助孩子從「你白癡」變成「我很生氣」，從攻擊語言中看見感受與需求。這樣，他才能真正學會自我覺察與表達。

相關文章：虐兒｜別讓10大打孩子歪理合理化！一事比勸勉施虐父母停止更重要

+ 29

實例分享：名人怎麼教小孩？

情境1：孩子一直想使用電子產品怎麼辦？

微軟創辦人比爾蓋茲對子女的科技使用有明確規範，不僅嚴格限制他們使用電腦的時間，還禁止在餐桌上滑手機，以及在14歲之前擁有手機。此外，蓋茲也曾公開表示，「再富也不能富孩子」，並強調：「我不會將自己的所有財產留給繼承人，因為那對他們一點好處都沒有」。

情境2：家長生氣該如何快速降溫？

藝人鳳小岳分享自己的消氣呼吸法「就先從呼吸開始，把氣給吐掉、不要用嘆的、吸然後吐，反覆幾次能幫助消氣」。

情境3：跟小孩意見分歧的時候怎麼辦？

台北101董事長賈永婕曾受訪表示，她會用旁敲側擊的方式，引導孩子往不同的方向思考，不會硬碰硬的告訴他們，這樣做是錯，那樣做才對，等彼此冷靜思考過後，再重新溝通。

【延伸閱讀，更多處理家暴建議】

孩子狂喊叫他「冷靜別哭」傷害雙倍上！這5話倒能讓他們逐漸平靜

+ 21

體罰｜以為打孩子屁股無傷大雅 哈佛研究：影響兒童大腦發展

+ 2

延伸閱讀：

不是想太多！年輕人憂鬱一年聲量破4萬 青少年自殺頻傳引社會正視

與孩子談「性」還卡嗎？這些爭議引爆「親子性教育」關注聲量高點

盤點10大高聲量親子YouTube頻道 元老級「那對夫妻」都只排第四

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】