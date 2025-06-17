幼兒工作紙｜免費學前教材 強化精細動作與基礎常識理解(4-5歲)

幼教工作紙｜免費工作紙｜小朋友在4-5歲階段的發展，將影響他們的自理能力、人際互動與未來學習。家長日常可以多與孩子一起做大小肌肉協調、認知發展與生活常識的練習，為日後打好基礎！以下會持續更新適合4-5歲幼兒的學前教材，家長可以透過連結下載免費教材！



幼兒到4至5歲的階段，大小肌肉發展得越來越成熟，能開始嘗試做要精準控制的動作，例如簡單剪貼、摺紙、繪畫簡單的圖畫和形狀等。

他們的認知急速發展，能辨認簡單及常見的符號，也開始認識時間、位置、速度等概念，平日會留意周圍環境事物，察覺力和記憶力也有所提升。語言方面，他們能敘述日常生活的經歷，能用更多詞彙和較長的句子來表達自己。

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【4-5歲大小肌肉協調教材（下載連結稍後開放）】

教材1：Preschool 運筆訓練：直線2

教材2：Preschool 剪貼遊戲

教材3：剪紙練習1：直線與曲線

教材4：剪紙練習2：基本形狀

【4-5歲認知發展教材（下載連結稍後開放）】

教材1：食物配對練習

教材2：衣服配對練習

教材3：圖案分類1：食物篇

教材4：圖案分類2：動物篇

教材5：圖案分類3：服裝篇

教材6：圖案分類4：交通篇

教材7：認識位置1：上面、下面

教材8：認識位置2：上面、下面

教材9：認識位置3：裡面、外面

教材10：認識位置4：裡面、外面

教材11：認識時間1：早上、中午、晚上

教材12：認識時間2：日常活動排序

教材13：數數練習（10-20）1

教材14：數數練習（10-20）2

教材15：數數練習（10-20）3

教材16：認識標誌1：常見禁止標誌

教材17：認識標誌2：交通標誌

教材18：認識標誌3：公共資訊標誌

教材19：詞語比較1：找出與眾不同的詞

【4-5歲生活常識教材（下載連結稍後開放）】

教材1：認識動物 Learning About Animals（海報）

教材2：認識動物 Learning About Animals（字卡）

教材3：認識顏色 Learning About Colours（海報）

教材3：認識顏色 Learning About Colours（字卡）