兒子捱夜溫書！媽媽為他準備魚油、葉黃素補身　竟被奶奶大鬧一餐

現在的人生活壓力大，飲食也不正常，因此都會額外食用保健食品來補充欠缺的營養素。有一名女網友抱怨因為給孩子吃葉黃素和魚油，結果遭奶奶斥責，想要老公幫忙說話，但對方卻勸她不要再提了，讓女網友氣炸。



這名女網友在Dcard發文表示，讀中二的兒子平常課業壓力大，還要補習，常常弄到很晚才睡。她說身邊幾位媽媽朋友都會買葉黃素、魚油等保健食品給孩子吃，事主為了幫兒子補身體，也跟着買。

日前吃完飯後，她順手把葉黃素、魚油拿給兒子吃，結果奶奶看到後立刻質問是甚麼東西？事主解釋是「顧眼睛」和「顧身體」的保健食品，奶奶聽了立刻變臉，「你們年輕人就是這樣！亂塞東西給小孩吃！」即便她想要解釋，奶奶仍然不聽，「我們以前小孩怎麼沒在吃這些，不也好好的長大？」隨後劈哩啪啦地一陣大罵，讓她很無辜。

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更讓事主無言的是老公竟然不出聲相挺，全程安靜地在一旁吃飯，事後還說了一句「我媽脾氣妳又不是不知道，妳就別提了嘛」，讓她氣得直翻白眼。事主不想和奶奶硬碰硬，因此也只能偷偷摸摸地拿給兒子吃。事後無奈感嘆，「跟奶奶真的好難溝通…都有她自己一套做法，還是我太敏感了？」

貼文引起兩派意見爭論，有人力挺事主：

．「拜託，現在小孩讀書都要用眼過度了，不補一下是要等壞掉嗎？」

．「奶奶真的難搞，我家那位也是甚麼都要插手，但又不願意了解」

．「吃保健品不是甚麼大不了的事，現在真的很普遍了啊」

．「不管吃不吃，都不干奶奶的事吧…不能自己管好自己兒子就好嗎？」

．「有研究證明魚油對大腦發展有幫助，不是迷信啊」



不過也有網友認為營養均衡的話，真的不需要吃保健食品：

．「我是覺得智商稅，奶奶聰明」

．「我也搞不懂幹嘛吃這些東西？是平常沒有讓小孩營養均衡嗎？」

．「我也認為不需要，但不會是這麼堅決抵制」

．「小朋友如果吃得均衡，其實基本營養都夠了，不一定要靠額外補充」

．「妳奶奶是對的，吃那些還真的沒甚麼用」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】