「3星座」跟子女相處像朋友！人馬似大細路、「這星座」尊重自由

因個性相異，不同父母與子女間的相處也不盡相同。台灣星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個與子女相處像朋友的星座，不僅相處和睦，興趣也類似，請參考太陽、上升星座。



TOP3 人馬座：親子互動 玩伴關係

人馬座父母就是一個「大孩子」，陪伴子女過程中就是一路玩耍過來的，並不會因為自己是長輩就嚴肅對待，搞不好自己的玩心還比小孩還重，一起玩樂、一起愛好大自然的親子互動非常健康。

TOP2 水瓶座：思想開放 尊重自由

水瓶座並不會自身是父母，就要求小孩聽他的，而是重視家庭成員的「平等」關係，所有意見都可以提出來討論，秉持自由的態度對待家庭，是每個家庭都應該尊崇的良好典範。

TOP1 雙子座：溝通活潑 心智平等

雙子座父母更重視想法和學習上，互相成長、互相陪伴才是關鍵，溝通過程中什麼都可以聊，無論是小孩在學校的生活，還是父母的職場，都可以拿出來聊，親子間的相處輕鬆有趣，沒有負擔。

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