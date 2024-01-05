教養｜「跟子女做朋友」有伏？盲信這話　隨時教出怨恨你的小霸王

「最好的親子關係，就是跟孩子處成朋友。」不知道從甚麼時候開始啊，育兒界就特別流行這句話。



網上不都説了？要尊重孩子的想法、傾聽孩子的意見、反覆説教和嘮叨無用、別老是高高在上頤指氣使…嗯，這屆爸媽，主打的就是一個聽勸嘛~

還有就是，很多人小時候就是在父母獨斷專行下長大的，對於自由的嚮往、平等的追求，可以説是要多強烈有多強烈。於是，很多人都早早在心裏埋下了種子——

．等我有了孩子，一定不會這麼對他…

．要跟孩子像朋友一樣相處，千萬別變成那種掃興的媽媽。



這想法肯定沒錯，誰不願意親子關係和諧穩定？

但養倆孩子這麼多年，我越來越覺得，好好相處、不掃興倒是沒毛病，但談到「做朋友」，還是得慎重！

因為很有可能，朋友沒做好，孩子反而養廢了！

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PART.1 只想維持「好父母」的人設，放棄原則

很多人想跟孩子「做朋友」，無非是想少落點埋怨，多避免點衝突。小時候，誰還沒在日記本里説過兩句爹媽的壞話？

現在輪到自己做父母了，就不想再做孩子日記裏的「壞人」。一心只想，這好爸媽的人設，必須立住啊！於是：

周末休息，孩子想先玩一會兒再寫作業。

你：總催他吼他，他肯定煩死我了——行，那你自己安排好啊，我不多幹預了。



馬上要上牀睡覺了，可孩子撒嬌耍賴就是不去刷牙。

你：這要強扭去刷，估計又是一頓爭執——算了，今天晚上先不刷了。



是，當時的衝突是避免了，好父母這個人設立住了，但孩子就真的會買賬嗎？

大概率會是：

一整個周末放羊，晚上10點了，孩子還趴在桌上一邊哭一邊狂補作業，怨天怨地怨父母；

刷牙三天打魚兩天曬網，衞生習慣沒養成，蛀牙分分鐘找上門，繼續怨天怨地怨父母;

長大後所有興趣班都半途而廢，人家都有個特長可演，自己沒一技之長的時候，依然怨天怨地怨父母...

盧梭説：「你知道用甚麼辦法，一定可以使你的孩子成為不幸的人嗎？就是對他百依百順。」「小時候我不懂事，你也不懂事嗎？」這句話不太中聽，但細琢磨，也有那麼幾分道理的。孩子沒有「前瞻性」，他們只想及時享樂。

如果我們明知道會出現這樣的局面，還放任它發生。那麼，孩子在你這裏獲得的「自由」，只會成為他將來步入社會時的「教訓」。所以，身為父母，一定要擁有被孩子「討厭」的勇氣，有些時候「壞人」這個頭銜，必須由我們來認領。

一個建議：做孩子的「鬧鐘」

舉個例子：

你明天有個重要的會議不能遲到，所以定好了鬧鐘，安心的睡去了。為甚麼能安心？因為你知道，鬧鐘會叫醒你。

我們父母應該扮演的，就是鬧鐘的角色。在關鍵的時刻，給孩子提個醒，這事兒必須開始做了、這事不這麼做會有嚴重後果。

説實話，孩子也是依賴這個「鬧鐘」，需要我們時不時響個鈴兒的。別覺得孩子只會要自由，他們也知道自己會偷懶、會拖延、會磨磨蹭蹭。就像我的女兒CC的周末作業，最開始讓她自己安排，也是十次有九次掉鏈子。後來她自我認知也清晰了，知道自己一玩嗨了，就停不下來，「壞人」還是得我們來做。

雖然當時催會被嫌棄，但寫完一身輕的時候，她就只剩感激了！‍‍‍‍所有才有後來她的主動邀請：「媽媽，我先玩會昂，你盯着我點啊，到XX點的時候，提醒我去寫作業。」

如此，她便能放心的去玩。

因為她心裏清楚，有父母這個鬧鈴「坐鎮」，就不會出現周末晚上匆匆忙忙趕作業的情況，更不會因為完不成作業而被老師批評。説白了，學習任務也好，生活習慣也罷，又或是道德品行……該立的規矩必須要立，突破底線的行為必須約束，這是作為父母分內的責任。如果只想當個和顏悦色的「好父母」，把這份責任拋開，那才是真的害了他們。

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PART.2 企圖犯懶，下意識推卸

我們想跟孩子「做朋友」的另一個原因，是給自己一種警醒——要尊重孩子的意見，給孩子做主的權利，不要獨斷專行！但很多人沒意識到，這很容易掉進另一個陷阱——把本該自己承擔的責任，推卸給孩子。

想像一下：

便利店讓孩子選自己喜歡的雪糕，他看包裝選個抹茶味。你説這個苦，孩子還堅持要。你內心掙扎3秒——算了不跟他起衝突，買了。他吃了一口就不要了，你「陰陽怪氣」：你自己不聽，非得選這個的呀……



你跟孩子商量周末去哪，你建議公園，孩子偏惦記山裏的小溪，你説現在冬天了，不能下水、山也很禿。孩子還是剁着腳，就去！就去！你掙扎3秒再度同意，結果下車凍得孩子直哆嗦，就要回家。你大聲斥責：這不是你自己挑的地兒嗎，你還抱怨上了。你品，你細品。



很多時候，我們明知孩子的決定是錯誤的，或者説可預見的，是不會順利的。但是，為了避免衝突，為了「表示」尊重，為了證明我們不是那種「一言堂」的父母，我們會選擇「朋友般」的尊重。

但是，這樣只做對了一半。

這個年齡段的孩子根本不具備對事物做出準確判斷的能力。所謂的「喜好」、決定都有可能是一時的心血來潮，更別説為此負責了。作為父母，我們吃過的鹽比他們吃過的米多，走過的橋比他走過的路多。一個幾歲小孩兒説的話，怎麼就能「全部」當真了呢。

揣着這樣的明白，裝「都是你自己選的」糊塗，可不是良策。

一個建議：規劃不決斷，做好PlanB

把孩子的想法考慮在內，沒毛病。

但是作為一個成年人，無論格局和遠見，都要比孩子站得高、看得遠。如果在做決定的時候，還一切都聽孩子的，那我們豈不虛長了幾十歲的年紀？白吃了幾十年的大米？之前跟大家分享過，我自己保持情緒穩定的一個秘訣，就是把儘可能多的「意外」，歸到「計劃」之內。

我不認為孩子是突然在這些事情上無中生有，我會準備好，他們可能就是會在這些事情上出問題，然後做好PlanB，等他們放馬過來：

抹茶苦，孩子大概只是圖個包裝好看，很可能不愛吃。但我自己很喜歡，我可以挑個他喜歡的草莓，如果他真的不吃了，我準備好跟他換；



這個季節上山玩水幾乎不大可能，孩子多半會後悔。所以我查了一下附近有果園，到時候如果玩水不成，可以帶孩子們去採摘蘋果，大概率也是開心的一天。



其實，孩子不聽勸選了錯誤的路線、挑了不好吃的口味，這已經是為自己的決定買單了。

此時父母的意義，不是做一個旁觀者「卸膊」：我聽你的意見了哦，你自己做的決定，可怪不得我。而是應該扛起父母的責任——替他這個不完美的決定「縫縫補補」就好。我們補上個幾次，孩子也會逐漸「上道兒」，再做決定的時候，會越來越全面。

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PART.3 把孩子當「大人」，追求「平起平坐」

大家發現沒，這屆年輕父母，犧牲感和付出感不像老一輩那麼強烈了。

朋友跟我分享一件事：

有天晚上都躺在床上關燈了，孩子開始要喝水，要求她去倒水。好不容易暖和的被窩，朋友也不想出，希望孩子自己去，幾番拉扯，終於爆發：憑甚麼你喝水，我就要給你去倒；我已經躺在床上了，要喝你自己去！

孩子就是執拗的一邊哭一邊偏讓她去。媽媽的倔強也蓋不住了：我也第一次當媽，憑甚麼總要讓着你啊！最後還是嫲嫲出馬圓了這場鬧劇。事後也苦口婆心：「一點小事，你幫她做下怎麼了？你是媽媽，你是大人，怎麼那麼計較？跟孩子一般見識？你以為她依賴你的日子還能有幾年？」

大抵，是我們這代人太怕自己成為上一代人眼裏，那種只有孩子、沒有自己的「獼猴桃媽媽」、「魚頭媽媽」了吧。

所以，「朱古力不能你自己吃，也得留給我一半」、「脾氣別亂發，我也是第一次當媽，可不會次次讓着你。」説實話，如果父母總是這樣「斤斤計較」，30來歲跟幾歲的孩子要公平，那麼孩子非常容易活得沒有底氣。

底氣是甚麼？底氣就是，「至少在一人那裏，我可以任意索取」，這個對象大概率是媽媽。但媽媽説：不行，你憑甚麼？那麼不難想像，未來孩子需要你的時候：

上學時：身體不舒服，要媽媽來接嗎？算了，她也忙，肯定嫌我煩。



結婚後：工作太忙老公出差正巧孩子病了，要找媽媽幫忙嗎？算了，看她最近也有安排，肯定嫌我煩。



畢竟，連一包朱古力都要要走一半的父母，自己發點小脾氣他就會發更大火的父母，怎麼值得孩子放心託付更重要的希望呢？

父母跟孩子，越平等，越疏離。

一個建議：父母還是應該保有一些付出感

尤其是在低齡階段。

孩子喜歡有力量感的大人，當我有需求，媽媽永遠滿足；當我有困難，媽媽永遠有辦法；當我情緒失控，媽媽還能情緒穩定，這會讓孩子安全感十足。

如果你的行為讓他覺得，你跟他一樣幼稚，他對你的信任感也會逐漸消耗，不敢過分依賴你，親子關係反而會疏遠。

至少青春期以前，他們需要你作為一個大人，讓他依賴，給他保護、包容和可以「小放肆」的空間。

一點補充

最後我想説，和孩子做朋友，這初衷肯定沒問題。

但是如果因為不想落埋怨，就放棄管教的原則；企圖犯懶，就下意識推卸責任；或者生怕自己付出多了養出白眼狼，就斤斤計較……這或許就變成父母責任的缺失了。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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