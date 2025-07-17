幼兒健康｜BB食手指都有好處 可促進大腦發育!即看原因和戒掉方法

bb食手指｜「食手指」是寶寶成長過程中常見的行為，相信許多爸媽都會對此感到困惑，究竟孩子吮手指是壞習慣還是正常發展的一部分？以下將揭示孩子吮手指的原因、影響以及正確的應對方法。



為什麼BB會吮手指？

嬰兒習慣以嘴巴探索身體部位，包括手和腳趾，而大部都是無意識的舉動。他們同樣會在肚子餓時食手指，透過吸吮手指以安撫自己的情緒。

不過，對於滿周歲的寶寶而言，大部分的孩子並不需要透過吮手指來滿足口欲或獲得安全感。如果這個年紀的孩子還在吃手或吸奶嘴，可能是因為「緊張焦慮」或「缺乏安全感」，家長們便需多加留意。

吮手指的正面和負面影響

正面影響

1. 安撫情緒

當孩子感到焦慮或疲憊時，吮手指能帶來安全感。

2. 促進大腦發育

吮手指會刺激大腦神經連結，對他們的大腦發育、手眼協調有幫助。

負面影響

雖然食手指對嬰兒有一定好處，但到了2至3歲仍未改掉，可能會影響健康和發展。因此，家長應關注是否存在緊張或缺乏安全感的問題，例如環境變化或壓力。

1. 身體健康問題

長時間吸手指可能導致手指皮膚長繭、變形，甚至引發口腔問題，如牙齦突出或齒列不正。

2. 口腔衛生問題

吸手指容易讓口水長時間浸濕嘴邊皮膚，引發濕疹或口水疹，還可能增加蛀牙風險。

如何幫助孩子戒掉食手指？

醫生建議，幫助孩子戒掉食手指的最佳時機是他們逐漸具備自我控制能力之後，過早強行干預可能適得其反。

多陪伴與分散注意力

父母可以用互動遊戲、講故事或陪孩子唱歌來分散注意，減少孩子吸手指的機會。

識別壓力來源

如果孩子因焦慮或缺乏安全感而吸手指，父母應觀察並解決孩子的情緒需求，例如多給予擁抱與鼓勵。

逐步干預

可以用柔和的方式阻止，例如給孩子穿長袖衣服遮住手指，睡覺時輕輕拿開手指，避免強硬措施。

避免極端方法

一些家長嘗試在手指上塗抹苦水或辣椒水以阻止孩子吸手指，但這可能適得其反，甚至引發孩子的反感或「反擊」。