讀書還是返工辛苦？兒子不肯做功課　媽媽帶他送外賣讓他體驗生活

暑假來臨，對不少學生來說，「暑假作業」簡直是惡夢，不僅拖延症大爆發，有些人甚至直接擺爛不寫。近期中國一位母親，最近就使出奇招，為了讓不想寫作業的兒子認清現實，直接帶他一起體驗兼職送外賣的生活，結果真的讓孩子心服口服、累喊「太辛苦了」，表示要回家認真寫作業。這則報道也意外引起了網絡上熱烈討論，開啟了一波「上學辛苦還是上班辛苦？」的激烈辯論。



根據《荔枝新聞》報道，這位張姓媽媽平時會兼職跑外送，暑假期間發現兒子總是對作業提不起勁，於是決定用行動教育，親自帶着兒子跑外送體驗生活不易。沒想到這招真的奏效，母子倆在炎熱夏日一起外送幾個小時後，兒子明顯感受到勞動的辛苦，直呼：「太累了，我要回去好好學習！」

體驗過打工的辛勞，這小孩才明白有些事比學習更不容易：（按圖了解）



這段親子互動曝光後也 在網絡上掀起熱烈討論，不少中國網友紛紛留言，開啟一波「上學辛苦還是上班辛苦？」的大哉問。認為上學比較辛苦的網友指出，現在學生常常半夜寫功課，早上六點多就得起床，長期睡眠不足讓人壓力山大；另一派則認為工作才是真的苦，表示「上學其實是最輕鬆的時光」、「出了社會就知道學校有多幸福」。

還有不少網友以搞笑方式回應：「乾脆讓孩子搬磚搬一個暑假」、「他不是學會了，是被外送嚇到了」、「沒事，過兩天又躺了」；有人也感嘆：「好多大人現在都想回到小時候，好好讀書」。

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