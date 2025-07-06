少一分打一下！女兒考試99分媽媽「無奈」狠打她　教育方式遭熱議

期末考發考券了，前陣子「少一分打一下？」引起全台六年級爸媽熱議，其實考完後，爸媽的反應是孩子成長的絕對關鍵！



早前有位台灣小學四年級女童英文考了99分，卻因與媽媽約定「少一分打一下」而挨了一巴掌。媽媽在社群平台《Threads》發文分享這段「紀律教養」故事，強調並非情緒失控，而是為了讓孩子記得「不能因為題目簡單就掉以輕心」。但這篇貼文一出，立刻掀起網絡激辯 —— 有人讚許有原則，也有更多人質疑：這真的能教會孩子甚麼嗎？

早前有位媽媽在社交平台發文分享這段「紀律教養」故事，引來網民熱議。（Threads截圖，原帖已下架）

網友炸鍋：「這不是紀律，是恐懼管理」

不少網友在留言區直言難以接受這種教育方式：

．「打那一巴掌，其實是打在孩子的信任上」

．「你用99分定義錯誤，那孩子還能承認失敗嗎？」

．「到底要孩子記得錯，還是記得痛？」



來自不同年齡層的網友，也分享自己的童年陰影與教育經驗，有人坦言自己就是從「少一分打一下」中長大，如今面對考試仍有創傷；也有人說：「我再也不讓我的孩子，用我曾經討厭自己的方式長大。」

胡展誥心理師：你不是在教孩子謹慎，而是在教他恐懼犯錯

心理師胡展誥一語道破關鍵盲點：

孩子不是因為懂得學習該謹慎才努力，而是怕再被打。

他指出，大腦會將「考試、英文、向父母坦承」這些行為，與「痛苦、羞愧、恐懼」建立連結。當孩子學會把錯誤等同於懲罰，他們未來可能選擇隱瞞、不說實話，甚至逃避整個學習過程。

「打一下，不會讓孩子更懂知識，只會讓他不敢再說出實話。」

王姿允醫師、草媽、大V生活：分數，不該是孩子價值的衡量尺

來自台灣的王姿允醫師分享自己女兒曾考78分，卻依然開心說「我覺得我考得很好」。她心疼表示：「別讓那一兩分，抹煞孩子學習的熱情與自信。」

台灣親子作家草媽則幽默又真實地說：「我女兒要是英文考99分，我真的會放鞭炮！」她反問：「爸媽自己的一生，也能每次都100分嗎？」

台灣育兒創作者大V生活則寫道：「分數至上的壓力，其實也是父母的焦慮投射。孩子不是來幫你完成你沒做到的事的。」

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校長媽媽顏安秀：考完後，爸媽說的話，比成績本身更關鍵

那麼，如果不是「打一下」讓孩子記住錯誤，我們可以怎麼做？

著有《家庭裡的素養課》（天下文化出版）、《教出自控力》是小學校長同時也是兩個女孩的媽媽，顏安秀在她的Facebook專頁提出一個溫柔而實用的觀點：「考完後，爸媽最該問的，不是成績，而是這三句話：」

️第一句：「你今天最想跟我分享的，是哪一科的哪一題？」

這句話讓孩子可以選擇想談的內容，也讓對話從分數轉向「感受」。那道做對的題目，或那題失誤的選擇，都是理解孩子內在狀態的窗口。

第二句：「你覺得自己這次準備得最認真的地方是甚麼？」

這不是在找錯，而是幫孩子看見自己的努力與進步——即使考得不理想，也有值得被肯定的部分。這就是自我效能感的養成。

第三句：「這次考完，有甚麼是你想下次調整的嗎？」

這是一句柔性的引導，不要求當下回答，也允許孩子回去思考。「讓孩子知道，錯誤是可以修正的，他不是被貼標籤的人。」

孩子不是因為你盯着他才進步，而是因為你願意聽他說，他才敢往前走。 顏安秀

你想讓孩子記得甚麼？那一分，還是那份被理解的感覺？

那位「少一分打一下」的媽媽最後也在貼文中寫下：「我也還在學習怎麼當一個更平衡的媽媽。」我們相信，每一位媽媽，都在試着成為孩子最需要的那個人 —— 在愛裏給予期待，也在錯誤時給予擁抱。

也許所謂的平衡，不是嚴格與溫柔的比重計算，而是當孩子跌倒時，我們是不是還張開手，說：「沒關係，我在。」因為孩子要的從來不是完美的分數，而是在愛裏，可以出錯的自由。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「少一分打一下？」掀全台爸媽熱議！心理師點出關鍵盲點。發下考券後，爸媽更該問「這三句話」】