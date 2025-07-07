小暑節氣易心煩氣躁 中醫推介五款消暑生津茶飲 助健脾袪濕

2025年7月7-21日為小暑節氣，《月令七十二集解》中介紹小暑：「小暑，六月節。暑，熱也。就熱之中，分為大小。月初為小，月中為大。今則熱氣猶小也。」小暑標誌著盛夏的來臨、熱浪的開始，共大暑成為全年最熱的一個月。暑多挾濕，而形成又濕又熱的天氣。小暑雖未為最熱，但應其濕熱之氣，養生應以消暑生津、健脾袪濕為主，惟也要注意忌過分飲冷食凍，以免損傷夏天養生中重點顧護的陽氣。

本文作者：博愛醫院張恩霖中醫師



關於夏天的養生方法，《黃帝內經．素問》中寫：「夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實，夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應養長之道也。」夏天的三個月（即立夏至大暑），大自然草木生長茂盛，開花結果，陽氣充盛。小暑為夏三月節氣之一，養生也要應夏天之氣，讓人體內的陽氣也充盛外揚起來。具體來說，夜訓早起，不要睡到日上三竿，白天多到戶外享受陽光，出一身汗，使身體氣機運行舒暢，同時排走體內寒濕之氣。保持心境開朗，有目標就積極進取。

中醫著重中庸之道：夏天五行屬應「火」，五臟應「心」，因天氣盛熱，人亦容易「火氣盛」而感到心煩氣躁易怒。因此，內經提醒我們夏天要「使志無怒」，心平氣和，退一步海闊天空。另外， 雖說不要討厭日光，但出汗過多也會做成氣陰兩虛，故應要注意避免中暑。小暑時節飲食以消暑生津、健脾袪濕為主，減少進食辛辣煎炸。

五款消暑生津茶飲推介

消暑生津、健脾袪濕的飲料多為性涼味甘的飲品，飲後有清涼的感覺，以下推薦五款時令湯水/飲料：

粟米鬚節瓜生熟薏米湯

材料：粟米2條、粟米鬚80克、節瓜2條、生薏米、熟薏米各30克、花生30克、眉豆30克、瘦肉1斤、鹽適量。

製法：將花生、眉豆、生熟薏米浸水20-30分鐘。粟米鬚洗淨，粟米切段，節瓜去皮切塊，瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。（節瓜可按個人喜好改為合掌瓜、冬瓜等）

竹蔗茅根湯

材料：竹蔗2支、茅根 30克、馬蹄10粒、紅蘿蔔2條、粟米 2條、蜜棗 5顆、冰糖適量

製法：將竹蔗洗淨切段，輕拍扁，粟米、紅蘿蔔、馬蹄去皮洗淨，然後切塊。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1小時，最後可加入適量冰糖調味。

酸梅汁

材料：烏梅30克、山楂20克、洛神花10克、甘草5克、陳皮5克

製法：將材料洗淨後放入湯煲鍋中加水，煲煮30分鐘，加入適量冰糖調味。

花旗蔘茶

將花旗蔘5克泡水即可。

六堡茶

將六堡茶葉10克泡水即可。

雖說天氣酷熱，但鑑於香港四周都設有冷氣，我們其實沒有想像中般「熱」，夏天反而有不少感寒的例子。例如當戶外活動汗出後，毛孔大開時吹風扇或冷氣，風寒之氣就會影響身體，做成感冒。此時如能先將汗水擦乾，待身體稍稍降溫後，再進入冷氣地方，就可避免生病。條件許可，把濕汗的衣服換掉則更佳。又例如：夏天之時，陽氣在外，而五臟六腑陽氣相對較虛，故此會容易出現食欲不振的情況，倘若再長期飲凍飲、食雪糕雪條，則會進一步損傷陽氣，使脾胃感寒。脾胃之陽氣受損，則易多見胃脘痛、泄瀉、月經不調等等。

天灸療法 助補益陽氣

此時使用天灸療法可補益陽氣，改善陽虛狀態：

天灸療法是在一年中陽氣最旺盛的三伏天（即小暑大暑期間的連續三個庚日），使用溫熱性中藥製成的藥貼，敷貼於指定穴位上，透過藥物刺激穴位，養長陽氣，防治哮喘、慢性支氣管炎、鼻敏感、慢性咳嗽、胃脘脹痛、手足冰冷、泄瀉、痛經、關節疼痛等疾病。本年的三伏天日子為20/7、30/7、9/8，大家可以到診所進一步了解及預約天灸療法，陽氣滿滿過盛夏。