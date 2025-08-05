天氣逐漸炎熱至立秋 如何安度三伏天？附10款健脾袪濕湯水

一般夏至後第三個庚日進入初伏（通常在小暑前後），夏至後第四個庚日進入中伏，立秋後的第一個庚日進入末伏。《漢書·郊祈祀志》雲：「伏者，謂陰氣將起，迫於殘陽而未得升，故為伏藏，因名伏日也。」三伏天為全年陽氣最旺盛的時候，於此時養護陽氣更是格外重要。

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



多食冷飲冷食易損傷陽氣及脾胃

中醫養生保健有「春夏養陽」之說。小暑意味著天氣逐漸炎熱，此時氣溫升到高溫難耐，大家多喜進食清涼之物以解暑。但稍不留神，多易損傷陽氣，導致疲困；亦會損傷脾胃，導致腹痛、腹瀉、納呆等一系列胃腸疾病。

因此，小暑應少喝冷飲及冷食以保護陽氣，以及避免濕氣多生，以防止進一步增加脾胃負擔。在暑氣甚重的時候，可適當服用藿香正氣水或煲煮海帶綠豆湯、薏米檸檬水以解暑化濕。平日也可多進食健脾消暑祛濕的食物。以下將推薦2款適合在夏天煲煮的一人份湯水：

粟米鬚節瓜生熟薏米豬骨頭湯

材料：粟米鬚30克、節瓜2條、生熟薏米各15克、豬骨頭3-5塊、2升清水

做法：

1. 先將豬骨頭洗淨，加適量的水及3片生薑煮開以去血水

2. 撈出豬骨頭以備用

3. 將粟米鬚、節瓜、薏米洗淨，並將節瓜切塊

4. 把所有材料倒入鍋中，倒入2升清水

5. 先用中火煲滾，再轉小火，整個過程約30-45分鐘

6. 最後加入適量鹽調味

冬瓜荷葉蓮子水鴨湯

材料：冬瓜¼-½塊（視乎大小、約500克）、荷葉20克、蓮子去芯30克、水鴨半隻、2升清水

做法：

1. 先將水鴨洗淨，加適量的水及3片生薑煮開以去血水

2. 撈出鴨子以備用

3. 將荷葉、蓮子、冬瓜洗淨，並將冬瓜切塊

4. 把所有材料倒入鍋中，倒入2升清水

5. 先用中火煲滾，再轉小火，整個過程約60分鐘

6. 最後加入適量鹽調味

三伏天可因需做天灸治療，以達「冬病夏治」之效

對於每逢冬季便發作的陽虛咳嗽、哮喘、腹瀉等慢性疾病，可借助「三伏天」通過天灸的方式，結合天時以及性溫的中藥以溫補陽氣，進而改善並穩固病情，取「冬病夏治」之效。

博愛醫院楊倩倩中醫師

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消暑飲品食譜



（以下飲料份量為1-2人份量）

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以下介紹一些食療和養生方法，有助大人小朋友渡過這一年最熱的日子。

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按圖即睇適適合全家大小飲用的「小暑」湯水: