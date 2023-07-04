小暑｜宜避荔枝 轉食龍眼、綠豆消暑利濕 中醫教煲2款消暑湯水

「小暑過，一日熱三分。」今年的7月7日便是二十四節氣中的小暑。隨著小暑的到來，天氣逐漸炎熱，溫風熱浪來襲，加上香港潮濕的氣候，人體易感到悶熱不適。此時需注意避免中暑，留意飲食習慣，勤換涼爽衣服，做好防暑準備。

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



輕度中暑，可刮痧簡單處理

炎炎夏日，如在戶外流汗過度，沒有及時補充水分的話，可能會出現熱衰竭，甚至中暑的情況。人體會出現頭暈眼花、噁心、神智不清等中暑的症狀。此時除了補充水分，轉移到陰涼地方外，也可以以中醫刮痧處理輕度中暑。刮痧的方式是在循督脈及旁邊的斜方肌塗抹潤滑油，再用刮痧板連續刮15-20次。注意方向必須由頭向腳輕刮。刮痧後肌肉會紅紅一片或有瘀點出現，乃屬尋常現象。刮痧的原理是促進局部新陳代謝，將局部的暑熱從體內排走，從而達到祛暑散熱的作用。需注意患有皮膚病及皮膚敏感的人士並不適宜刮痧。

消暑飲食需注意，陰虛人士易上火

小暑天氣炎熱，市面上開始售賣各類消暑水果，尤其是甜甜的荔枝，更是大人小朋友的至愛。「一粒荔枝三把火」，到底荔枝是否會讓人「上火」呢？荔枝味甘，酸，性溫，有補脾益肝，生津止渴的作用。明代醫家李時珍在《本草綱目》指出荔枝性溫，進食荔枝要適可而止，否則太過溫熱，造成牙肉腫痛。陰虛火旺體質的人士需尤其注意。

另外7至8月也是龍眼的產季，龍眼即桂圓，性味甘溫，有補脾養血、寧心安神功用，治因氣血不足引起的失眠、心悸、健忘等。由於其性質溫補，因此陰虛火旺、陽氣較盛及糖尿病人士不宜服用。另外，夏天炎熱，大家也可以多食蓮藕、綠豆、白扁豆等清暑利濕之品。

出汗後吹冷氣，易有皮膚問題

《黃帝內經》指出，勞動出汗後再感受風邪，便容易產生皮膚問題。皆因汗出時毛孔腠理開泄，加上感受風邪，便容易形成局部皮膚的氣血流通不暢，造成面上的粉刺或小的皮疹。因此在進出有冷氣室內及戶外時，需注意立即抹乾汗跡，保持身上乾爽，以預防產生皮膚問題。

兩款消暑湯水推介（2-3人份量）



冬瓜薏米蝦米湯

功效：清熱解毒，消暑祛濕

材料：冬瓜1斤半-2斤、生熟薏米各30g、蝦米40g、生薑2片

做法：

1.冬瓜切粒備用，生熟薏及蝦米用水浸泡半小時。

2.先落油炒香薑後，加入1.5 L清水。

3.加入冬瓜煮約5分鐘後加入蝦米。

4.再煮30分鐘後，加入鹽調味即可。

綠豆陳皮蓮子糖水

功效：清暑祛濕，寧心安神

材料：綠豆100g，冰糖、陳皮絲適量，蓮子80g

做法：

1. 將綠豆與蓮子浸泡3小時。

2. 將綠豆放入鍋中並倒入1.5 L清水，加入少量陳皮絲。

3. 大火煮開後繼續滾煮5-10分鐘，並不停攪拌。如果有綠豆皮浮起，用勺子撈去。

4. 調至中火煮30-40分鐘，每10分鐘左右攪拌一下。

5. 加入冰糖，再煮5-10分鐘至冰糖完全溶化，即可享用。

*脾胃較為虛寒的人士，也可以將綠豆轉為赤小豆，赤小豆同樣具有利水袪濕、消腫解毒的作用。

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《本文資料獲博愛醫院譚詠欣中醫師提供》

博愛醫院譚詠欣中醫師

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消暑飲品食譜



（以下飲料份量為1-2人份量）

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以下介紹一些食療和養生方法，有助大人小朋友渡過這一年最熱的日子。

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按圖即睇適適合全家大小飲用的「小暑」湯水: