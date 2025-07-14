內地1歲小孩遭陌生女人強吻！當晚即高燒　確診水痘全身長紅疹

7月13日報道，湖南。有網友發帖稱，自己1歲的兒子遭一女子強行摟抱親吻。



男孩的媽媽稱，孩子當晚就高燒，服用了退燒藥也不能退燒，已被確診是水痘，手腿都長滿紅包。

男孩媽媽表示，要求道歉時，沒有得到正面回應，已經報警。

即睇事發經過：



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據男孩媽媽發帖稱：「她（當事女子）小孩發水痘一個星期不到，小孩發燒剛從醫院回來。」不少網友表示該女子太惡劣，明知可能攜帶病毒，還親密接觸小孩子。

有網友提醒，小孩子抵抗力差，儘量不要跟成人親密接觸。也有網友覺得不一定是親吻傳染的，水痘有潛伏期。

水痘號稱「見面傳」

水痘是由水痘（帶狀皰疹病毒）初次感染引起的、以皮疹為特徵的急性呼吸道傳染性疾病。

水痘在全年均可發生，多見於冬春兩季，每年11月至次年1月是水痘好發期。水痘主要通過2種途徑傳播：

．呼吸道飛沫

．直接接觸

該病傳染性極強，人群對水痘普遍易感，易感者接觸患者後約90%發病，俗稱「見面傳」，易引起暴發，以嬰幼兒和學齡期兒童發病較多。

水痘起病較急，前驅期有發熱、頭痛、乏力、噁心、嘔吐等症狀，持續1-2天後出現皮疹，軀幹處較多，四肢、頭面部少，手心、腳心及口腔黏膜上的疹子更是少見，可以據此與手足口病相鑑別；可繼發細菌感染、肺炎、腦炎、肝炎等併發症。

水痘的潛伏期較長，一般是接觸病毒後的14~16天。部分患者恢復後體內可潛伏病毒，並可在日後免疫力下降時復發，引起帶狀皰疹，俗稱「蛇纏腰」(生蛇)。

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水痘也會致死

孩子感染水痘後，皮損部位可能會發生繼發性細菌感染，造成面部疤痕，或引起壞死性筋膜炎或敗血症。嚴重者，可能併發肺炎和腦炎，有時會導致永久的後遺症甚至死亡。

抵抗力弱的人和孕婦，患上肺炎、腦炎等嚴重併發症的機會更高。孕婦在懷孕初期若染上水痘，可能導致胎兒出現先天性缺陷。

所以建議打算要寶寶的女性，如果之前從未得過水痘，在準備懷孕的至少3個月前接種水痘疫苗。

接種水痘疫苗是預防最有效的手段

一般預防措施。水痘患者應隔離至全部皮疹乾燥結痂。患者所在房間應保持通風，做好房間物體表面的清潔和消毒。接觸水痘患者時，佩戴醫用防護口罩，並嚴格執行手衛生；接觸水痘患者後10~21天內接受醫學觀察和檢疫。

接種疫苗。這是預防水痘最有效的措施。推薦1歲以上未患過水痘的兒童接種水痘減毒活疫苗進行主動免疫預防，推薦接種2劑次，12~24月齡接種第一劑，4~6歲接種第二劑。6歲以上兒童如果既往僅接種過1劑次水痘疫苗，建議補種第2劑。13歲及以上的青少年首次接種水痘疫苗，建議接種2劑次，間隔4~8周。

暴露後被動預防。未患過水痘且未全程接種水痘疫苗者，如果已經接觸了水痘患者，在暴露3天內可以進行應急接種，在一定程度上可防止水痘-帶狀皰疹病毒傳染，或減輕臨牀症狀的嚴重程度。不能接種水痘疫苗但有重症高風險因素的人群發生暴露後，建議注射丙種球蛋白來預防，或在暴露10天內進行抗病毒治療，推薦口服阿昔洛韋，持續服用1周。

提醒：如果孩子出現水痘症狀，請及時就醫。

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