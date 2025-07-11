烚雞蛋｜蛋黃變灰綠色是否有毒？醫生稱「3款蛋」不建議幼兒進食

水煮蛋營養價值高、熱量低，不少家長都會讓小孩吃水煮蛋，以補充蛋白質，然而有網友擔憂水煮蛋的蛋黃變成灰綠色究竟有沒有毒；對此，專家指出，蛋黃變成灰綠色純粹是化學反應所致，不具毒性，反而是半熟蛋因可能帶有沙門氏菌，對兒童健康較具風險。



台灣兒科醫生傑登早前在Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文指出，近日有位母親因婆婆指稱水煮蛋的蛋黃煮到變灰綠色有毒，不能食用，讓她十分困擾，但又擔心稠狀的半熟蛋對孩子不好，不知該如何是好？

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傑登說明，蛋黃之所以會呈現灰綠色，是因為蛋白中的「硫」在加熱過程中釋出硫化氫，再與蛋黃中的鐵產生化學反應形成硫化亞鐵，這純粹是化學變化，不會產生任何毒性，所以大人小孩都能安心食用。

傑登表示，半熟蛋雖然口感滑順，但營養吸收反而不如全熟蛋，加上雞蛋表面可能附着沙門氏菌，容易引發嚴重腸胃炎，不適合兒童食用。

傑登也分享各種熟度雞蛋的營養吸收率，生蛋的營養吸收率僅50％，具高度帶菌風險，不建議任何人食用；溫泉蛋營養吸收率約70％、溏心蛋則約80％，雖然帶菌風險較低，但成人僅能偶爾食用，幼兒則不建議；至於全熟蛋的營養吸收率高達90％以上，且最為安全，適合所有年齡層食用。

傑登提醒民眾遇到謠言時千萬別被影響，有疑慮時應多方求證，「吃蛋還是盡量全熟，吸收率高又安心。」

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