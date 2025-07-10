快樂兒童調查揭3成半人不快樂　高小初中壓力爆煲、家長壓力沉重

香港婦聯於今年5月分別進行「快樂兒童」和「快樂家庭」的問卷調查。結果顯示，42%的成年受訪者認為家庭生活「不快樂」或「唔知、好難講」；有24%受訪學生表示自己「大部分時間都不快樂」。調查反映了當前的香港家庭壓力大，以及學童的學業壓力帶來了顯著負面情緒。



香港婦聯日前公布了「香港快樂家庭」和「快樂學童」的問卷調查結果。機構於今年5月12日至30日，共收集了1,367份「快樂家庭」問卷，受訪者為18歲以上成人；1,195份「快樂學童」問卷，受訪者為18歲以下學童。

家長壓力沉重快樂感大跌

「快樂家庭」的調查中，逾8成受訪家長為女性，有一半的受訪者年齡是30歲以下，屬於年輕家庭。

調查結果顯示，有57.6%的受訪者認為家庭生活愉快。但是比較以往的調查數據，比例按年下跌了22%。42%的受訪者認為家庭生活不快樂或「唔知、好難講」。逾80%人表示主要壓力為照顧子女的時間不足、有經濟負擔、有溝通與親子關係問題，以及輔導子女功課時有困難。

香港婦聯共收集了1,367份「快樂家庭」問卷，以及1,195份「快樂學童」問卷。

難平衡家庭與工作 相處時間不足影響親子關係

調查更發現，有超過2成受訪者認為難以平衡工作與家庭，只有18.8%受訪者認為工作安排能滿足家庭需要。逾7成人希望能施行彈性上班時間政策，亦有超過一半人認為政府應增加課後託管名額及兒童照顧券。

難以平衡工作與家庭的問題，也反映在親子相處的時間上。45%家長每天只有1至3小時可以與子女相處，更有2成受訪者指相處少於一小時。香港婦聯行政總監謝永恆指出，家長經常要用這些相處時間來處理子女的學業、功課問題，會令家庭關係不穩。

3成半學童不快樂 高小初中最受學業壓力影響

「快樂兒童」的調查中，10%學童認為從沒有快樂過；24%的受訪學童認為大部分時候都不快樂；47%人認為有時候很快樂；約20%人認為一直很快樂。

調查結果顯示，小四至小六及中一至中三的學童最受學業壓力影響。小四至小六學童擔心升學後課程難度增加；中一至中三的學童認為現時課程具難度。至而高中的學童的主要壓力來源為對未來升學或就業感到迷惘，而且認為社會過分重視學業成就。

而且受訪學童與家人的每日相處時間不足，更感孤獨。當面對壓力時，超過5成半的受訪學童都會透過打機或上網來排解情緒，其次是聽音樂和睡覺。

調查反映了當前的香港家庭壓力大，而且學童的學業壓力也為他們帶來了顯著的負面情緒。（photoAC）

婦聯會促請政府改善支援政策

婦聯會同時提出多項建議，希望政府可以從政策層面減輕家庭壓力。包括鼓勵企業推行彈性工時，並推行家庭友善的職場政策，以及擴大兒童照顧券的使用範圍。

他們亦希望政府能恢復每名學生每年2,500元的學生津貼，並加強地區層面的社區照顧支援，令家長可以更安心兼顧工作與家庭。