7歲男童高燒喉嚨痛「肚皮摸落像砂紙」！不是流感而是「這疾病」

依然是病毒高峰期，近期台灣耳鼻喉科張弘醫生就在Facebook分享，一名7歲男童發燒、喉嚨痛合併皮膚紅疹等症狀，他就提醒，發燒不一定就是流感，猩紅熱傳染力強，不過即早使用抗生素，不但可以縮短病程，降低傳染力，也能夠避免併發症。爸媽記得提早帶孩子看診，因為各種可能性都會有，千萬不要自己嚇自己。



依然是病毒高峰期，孩子的各種病況真的讓爸媽頭痛不已，幾乎三天兩頭就要看醫生，不只如此，一旦小孩高燒不退最讓人手足無措！台灣耳鼻喉科張弘醫生就在Facebook說，門診中就有一位7歲男童高燒至39度，由母親帶來就診，因近日頻頻驗出流感，媽媽最擔心小孩是不是確診流感。

發燒不一定就是流感

相關文章：上呼吸道感染是流感嗎？6大迷思要搞清 染新冠不是一場感冒簡單

+ 16

經過張弘醫師的謹慎檢查後發現，這位男童即便出現高燒不退，卻有一些特徵顯示為「猩紅熱」（Scarlet fever），包括以下四個狀況：

1. 肚子的皮膚紅疹粗粗的，摸起來像砂紙

2. 頸部有一整片的紅疹、臉頰泛紅

3. 扁桃腺腫大且有黃色分泌物

4. 舌頭腫腫的像草莓



透過這些特徵給予對應的抗生素治療，用藥不到三天，燒退了、喉嚨不痛了，紅疹退許多，也已經大幅改善病狀。

猩紅熱成因，為甲型鏈球菌感染

張弘提到，猩紅熱成因為甲型鏈球菌感染，也就是化膿性鏈球菌（streptococcus pyogenes），好發於5〜15歲兒童，容易引發發燒、扁桃腺發炎、噁心嘔吐、倦怠，以及砂紙般皮膚紅疹、像草莓腫大的舌頭。

張弘繼續提醒，猩紅熱傳染力強，即早使用抗生素，就能縮短病程，降低傳染力，也可以避免併發症，如風濕性心臟病、鏈球菌腎炎。他也有感而發說到，發燒不一定就是流感，各種可能性都有，這時候醫生就扮演偵探的角色，從小線索中診治疾病，以對症治療。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】



傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

發燒｜別叫醒孩子吃藥！兒科醫生分享心得 3個「不」你或常做錯

+ 8

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：發燒就是流感嗎？！7歲男童高燒喉嚨痛，併發「這4症狀」，醫師：經診斷為「猩紅熱」，傳染力強，建議即早使用抗生素】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」