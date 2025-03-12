只用酒精清潔餐枱並不夠！用膳前做少「一件事」病菌照樣威脅健康

近期流感、腹瀉疫情嚴重，許多人在用餐前，習慣往桌椅噴灑大量酒精，卻唯獨忘了消毒「自己的雙手」，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒呼籲，病毒往往是透過雙手接觸口鼻，接着再進入體內造成感染，連帶家人都可能受到影響，因此用肥皂、洗手乳勤洗手才是切斷傳染途徑的關鍵。



黃軒醫生在Facebook發文表示，有許多人在公共場所時，習慣使用酒精噴灑桌椅，以為經過酒精的消毒就拿到「免死金牌」，但實則卻是「非常大的錯誤」！

黃軒醫生解釋，人體之所以會受到感染，就是手部是大家最常忘記消毒的部位，加上部分病毒，包括腸病毒、諾羅病毒、甲型肝炎病毒、腺病毒、鼻病毒等對酒精免疫，當大家用沾滿病毒的雙手，不經意觸摸口鼻時，病毒便會趁虛而入。

黃軒醫生再指，酒精消毒桌面固然是好，但若是沒有消毒自己的手，就前功盡棄了，「你的手指接觸到，任何病毒沾污的物面，回家再接觸到你的孩子，這些病毒就會使你感染，還有家人逃不過！」

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黃軒醫生強調，想要有效預防病毒和其他傳染病，就該將「桌面消毒」與「手部消毒」結合，最重要的便是「洗手」，最好可以使用肥皂和清水徹底清潔，再用酒精消毒，「手部消毒，仍是切斷你自己傳染途徑的關鍵措施」，並與桌面消毒搭配進行，才能夠形成全面防護。

據台灣疾管署統計，諾羅病毒仍佔大宗，截至2月底流行病毒株以GII.17為主，由於多年未在台灣流行，加上基因重組變異，多數人沒有免疫力。所以大家務必在如廁後、進食還有備餐前，用肥皂或洗手乳正確洗手；烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且徹底煮熟後再食用，尤其是蚵、貝類等帶殼水產，以預防諾羅病毒傳播。

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