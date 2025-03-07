喉嚨劇痛卻不是流感？或為甲型鏈球菌　能感染大人小孩嚴重可致命

是不是身體一不適，就懷疑自己得了流感！其實，有可能感染「這病毒」。



喉嚨爆痛，就是感染腸病毒或是COVID！？其實不然，台灣小兒科醫生羅士軒分享幫自己快篩，「沒想到真的中獎了」，結果真的猜中是「A型鏈球菌（甲型鏈球菌）」的感染！甚麼是甲型鏈球菌？一起來看看！

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甲型鏈球菌，也會喉嚨劇痛

一旦身體出現喉嚨劇痛、喉嚨潰瘍等病症，大多數人最多聯想到的，就是讓家長們聞之色變的腸病毒。然而，與腸病毒不同的是，甲型鏈球菌喉炎除了會感染嬰幼兒，造成極度的喉嚨疼痛與高燒外，更可能對成人造成威脅，最常以咽喉炎及扁桃腺炎來呈現。

甚麼是甲型鏈球菌？

甲型鏈球菌喉炎，顧名思義就是喉嚨因感染甲型鏈球菌。而甲型鏈球菌是一種beta溶血性革蘭氏陽性細菌 ，除了感染喉嚨之外，甲型鏈球菌還會感染皮膚、造成膿皰瘡，甚至在感染皮膚後延伸至皮膚的淋巴系統。此外，甲型鏈球菌感染除了發燒、扁桃腺炎之外，更可能會導致猩紅熱，還會出現草莓舌、摸起來如砂紙般粗糙的皮疹。

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大人或小孩，都會感染甲型鏈球菌

羅士軒就在「旭恩小兒科診所」Facebook指出，自己喉嚨很痛、有點微燒、有點痠痛感，沒有看到腸病毒的潰瘍，就在懷疑會不會是流感或是甲型鏈球菌感染。

不過幸運的是，至少這兩個有藥物可以針對性的治療（抗流感藥或抗生素），早點驗出來可以早點讓症狀緩和。羅士軒就解釋說道，甲型鏈球菌不管是大人或是小孩，都有可能會被感染到，最常以咽喉炎及扁桃腺炎來呈現，可能伴隨着一般感冒輕微咳嗽、流鼻水等症狀。

甲型鏈球菌，也會演變成致命的鏈球菌毒性休克症候群

除此之外，甲型鏈球菌偶而會造成嚴重的感染，蜂窩型組織炎、壞死性筋膜炎（日本流行的食肉菌）、風溼性心臟病、急性腎絲球腎炎，甚至會產生致命的鏈球菌毒性休克症候群（STSS）。如果只是一般的輕症，通常在用抗生素的24至48小時會緩解症狀，適當治療24小時之後，即不具有傳染力。

總之，身體發炎的各種症狀，重點就是身體不適還是趕快就醫，給予適當治療之後，不但可以讓症狀盡快減輕，可以避免嚴重的後遺症。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：喉嚨爆痛，卻不是流感！ 醫生透露：是感染「這病毒」，小孩大人都會中標，最嚴重會致命】