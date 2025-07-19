亞洲家長通病？跟孩子爭論時慣說「2句話」網民：吵不贏必備金句

在家庭成長的過程中，親子之間的對話常常會因觀念差異而產生摩擦，許多人都曾經歷過被父母質問「你那甚麼態度？」的時刻，這不僅反映了家長與子女之間的權威結構，也揭露亞洲家庭溝通模式的特有現象。



台灣百萬網紅「Cheap」在Facebook專頁發文，分享對於亞洲家庭溝通模式的觀察與思考，他提到，許多父母認為自己在家庭中不能輸給子女，一旦認同孩子的說法，就等同於「認輸」，進而擔心家庭秩序會因此瓦解，讓自己變成所謂的「失敗父母」，因此，當理性溝通無法取得上風時，父母便會把討論焦點從「道理」轉移到「態度」，並以「你那甚麼態度」來結束對話，藉以強調子女即使有理，也應該尊重父母，維護長幼尊卑的傳統價值。

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Cheap進一步分析，之所以會出現這種現象，可能與華人「百善孝為先」的觀念有關，在這樣的文化氛圍下，父母作為長輩，當孩子用道理反駁時，容易被視為大逆不道或挑戰權威；此外，傳統家庭的結構也是一大因素，過去多數家庭強調父母的權威，缺乏平等對話的空間，因此孩子長大成為父母後，往往也會將這套模式複製到自己的家庭中，而多數華人都相當重視面子，長輩為了維持威嚴，就算知道孩子是對的，也不願輕易承認，反而選擇轉攻孩子的「態度」來結束爭辯。

Cheap也在留言特別提及，父母常說的另一句經典台詞就是「等你當爸媽就知道了」，這句話通常會在父母懶得再繼續爭辯時出現，畢竟孩子無法對此反駁，成為結束對話的最後手段。

這篇文章引發大量網友的共鳴與討論：

「對，老一輩的想法就是不能認錯，就算知道自己錯了也不能承認」、

「父母：我不講道理，就不會講輸」、

「亞洲式家長很接近古代帝王，你不能當面指責他，即便他是錯的，即使他們知道錯了他們不會也不能認錯（但之後會不會改是另一回事）」、

「真的，你跟他講道理他跟你講態度」、

「不只是對小孩，只要吵輸都可以用這招」。



另外有網友表示這種「戰態度」的行為在其他生活場合也很常出現：

「不只父母啊，馬路上很多違規仔也很愛戰態度」、

「應該是職場跟學校最多」、

「現在外面服務業遇到一堆刁民也是這樣，自己沒理、腦羞就指責對方態度問題」。



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