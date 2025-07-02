亞洲家長最常講6句高破壞性說話　長遠打擊孩子自信變討好型人格

教育子女｜在亞洲家庭文化中，家長常將「管教」和「愛」綁在一起。出發點雖為了孩子好，但說出口的話卻帶來傷害，甚至會影響他們如何看待自己，以及日後與人相處的模式。以下整理出亞洲父母最常說的6句高破壞性說話，並剖析這些說話會如何影響孩子的心理發展。



「小朋友係要鬧下先聽話」、「我係佢父母，講多幾句有咩問題？我都係為佢好！」這些話你是否也曾聽過，甚至講過？對不少家長來說，這些話只是「日常教育」，但當孩子一次次聽到這些話，他們會懷疑自己、否定自己，甚至不再願意表達真正的感受。

家長6句常見高破壞性說話

1.「咁簡單都做唔到？你成日都係咁冇用！」

不少亞洲家長的共通點都是對子女嚴苛，要求極高又不會輕易讚美。平時習慣用批判開場，表面是責任教育，實際容易將錯誤直接套在孩子人格上，例如質疑對方：「你覺得自己做得夠好嗎？」、「你就只能做到這樣嗎？」。

長期下來，會打擊孩子的自我價值感，建立「我是不好的」、「我不值得被愛」的深層信念，令孩子將錯誤與自我價值綁定，令他們感到羞愧，而非單純的行為反思。

2.「你到底係似邊個先會咁？點解我哋屋企會出咗咁嘅人？」

當父母將子女行為歸咎於性格或血統，而非行為本身，會令孩子覺得自己天生就是錯的。父母的角度可能是想促進孩子進步，卻未有想過指責的行為反而會造成負面影響。長期下來會影響子女的自信心，產生自我否定，面對挑戰時變得畏首畏尾，難以接受失敗。

3.「趁我仲好聲好氣，好快啲做啦！最後警告，再唔做就……」

有些父母發現無法說動子女時，可能會用威脅的方式施壓，用「後果」來強迫孩子雖然短期內可能「有效」。但久而久之，只會令子女對父母產生恐懼，變得更壓抑。

在面對父母時，他們只會想如何逃避懲罰，而不是理解背後的道理。即使孩子的行為變好了，但並非來自理解或成長，而是來自恐懼與壓抑。當情緒壓力累積到極限，孩子可能會在某天爆發，令親子關係惡化。

很多時即使父母的出發點好，但用錯表達方式只會令孩子受傷。（Freepik）

4. 「你睇下人哋屋企呀邊個……點解人哋做到你做唔到？」

很多亞洲父母的習慣用比較的方式來否定孩子。這些話會令孩子懷疑自己，建立起「我不夠好」的核心信念，對自己有很高的標準。

結果他們不是變得更努力，而是變得更焦慮、更渴望得到別人的肯定，導致自我評價失衡，容易發展出「討好型人格」。這些孩子長大後在人際關係中容易失去自我，難以建立健康的界線。

5.「你咁大個都仲……？我好似你咁大已經……」

父母會用高標準和自身的經歷來審視子女，如果子女達不到就會遭受批評。這些行為都是在無視孩子的努力和付出，也忽視了時代背景、成長環境和個體差異。孩子會形成「永遠不夠好」的心理模式，覺得自己怎努力都不夠好。

6.「你嬲咩啫？我係為你好啫。我錫你先同你講咋。」

不少父母在批評子女後，都會合理化自己的行為，認為自己的出發點是為對方好，對方不應生氣，這些話只是在將傷害包裝成愛，同時也在否定孩子的感受。

即使父母的本意是希望子女成長，當講法變成單方面的責備，孩子心裡只會記住感受被否定的感覺。他們會開始懷疑自己是否「不應該有情緒」、是否「太敏感」，從而壓抑自己，削弱情緒表達能力，日後在人際關係中，也會傾向壓抑、遷就。