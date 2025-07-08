孩子沉迷短影音片怎辦？單靠責鬧難勸停　掌握「3步驟」助抽離

近年短影音平台增多，數十秒到一分多鐘的影片讓孩子不知不覺深陷其中，學業、社交均受影響，家長怎麼勸說、責罵就是不願放下手機。對此，台灣精神科林繼宇醫生指出，「短影音成癮」源於大腦多巴胺回饋系統失調，本質上屬於一種大腦疾病，無法單靠責罵就讓孩子戒除。林醫生也分享數個實用的親子溝通技巧，協助家長引導孩子擺脫對短影音的依賴。



孩子有這些狀況要注意！家長參與引導至關重要

林繼宇醫生說明，短影音「短且快」的特性讓大腦能夠迅速獲得多巴胺獎勵回饋，不過當大腦習慣這種快速的回饋機制後，一旦機制被打亂、無法立即獲得足夠的回饋，便會陷入「戒斷反應」，這也是為何當家長嚴厲制止孩子時，孩子會感到憤怒，甚至與家長發生爭執。孩子沉迷短影音無法自拔，不能正常社交、睡覺、完成作業等，或是開始虛報手機使用時長，以及出現焦慮、憂鬱等情緒問題，都是失控的徵兆，家長應提高警惕，並考慮治療介入。

不少家長聽到「治療」二字，會以為是要讓孩子吃藥而心生抗拒，實際上針對成癮的治療方式相當多元，除用藥外，還包括行為治療、心理治療、親職訓練等。「家人其實是最長久的治療師。」林繼宇醫生表示，即使接受專業治療，孩子大部分時間仍在家庭中度過，因此家長的參與和引導也非常重要。「所有父母或多或少都會經歷這段過程，但大部分人在成為父母前並未了解過這方面的知識或技巧，這時需要的是協助和專業建議，其實也不一定要把這些視為治療。」

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建立自信、找到生活重心是關鍵 每天一小步持續改變

林繼宇醫生指出，藥物治療主要用於控制焦慮、失眠等症狀，讓孩子能順利進行後續的行為調整。他也強調，許多孩子的成癮行為源於現實生活中缺乏自信，這未必是父母疏於照顧，而是現今社會結構下，容易獲得認同的多是成績優異或有特殊才藝的孩子，其他孩子若不具備這些條件，則較難被外界肯定。因此，行為調整的核心在重建生活重心，過程中會詢問孩子「做甚麼事情會快樂？會覺得自己很棒？」，協助他們找出優勢、建立自信。

「我們要讓孩子要回歸到較長的多巴胺回饋機制，讓大腦間隔一段時間才獲得獎勵回饋，這是比較健康的狀態。」針對年幼孩童，可採用遊戲性互動建立信任，再透過戶外運動、接觸大自然等，讓孩子習慣透過這些方式尋找多巴胺回饋。年齡較大的孩子則可安排閱讀、下棋、旅行等活動，過程中約定不使用手機，讓孩子感受到手機其實並非必需品，減少漫無目的的瀏覽行為，進而逐步延長放下手機的時間。

具體的行為控制方式，則建議透過微小但持續的改變達成目標，例如今天使用手機到晚上11點，明天提前至10點55分，每天提早5分鐘。「很多時候沒有立即、大幅的改變，就容易忽略孩子的進步，這也是大人的盲點。但只要確定方向正確，累積微小的不同，最終也能看到明顯的進展。」

掌握行為調整策略、善用溝通技巧 與孩子一同面對挑戰

林繼宇醫生進一步表示，「示範」是首要策略，但並非難事。對兒童和青少年而言，遊戲、競賽等機制相對能奏效，家長可與孩子比賽誰一天使用手機時間最少，輸的人負責洗碗，或採用合作模式，累積點數達標後一起出遊，以此將痛苦的戒除過程轉為親子共同努力的正向體驗。

他也強調「同理」的溝通技巧。當孩子出現家長認為需要修正的行為時，其實孩子也同時在釋放「需要協助」的訊息，家長應表達關心而非責備，建議以「你是不是一直在用手機？你想這樣嗎？」取代「你為甚麼就是不能把手機放下？」。透過「你昨天是不是不小心用了太久，所以睡不好？」、「你有沒有甚麼需要幫忙的地方？」等詢問，讓處於成癮狀態、無法自我控制的孩子感受到家長能理解他不是故意的，同時認知到這樣做的結果自己其實也並不喜歡，進而產生改變行為的意願。

當孩子表達需要幫助時，家長可進一步詢問「你需要甚麼幫忙」。林醫生提醒，溝通過程中要讓孩子自主決策、避免過度介入，也就是讓「球」持續在孩子身上。例如當孩子對要甚麼幫忙沒有想法時，家長可詢問「我帶你出去玩好不好？你可以想一下，不喜歡再跟我說，我們可以一起討論」，而非直接替孩子做決定說「那我帶你出去玩」，藉此建立平等的對話關係，共同尋找最佳解決方案。

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