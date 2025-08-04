初生嬰孩嘴巴及面不可錫！或變「死亡之吻」非得要錫請選這2位置

親吻小寶寶，看起來是愛的表現，但對新生兒來說卻可能是危險的「死亡之吻」。這不是危言聳聽，讓我們用科學解釋為甚麼新生兒是病菌的首選目標。



寶寶的免疫系統還在「新手村」

新生兒的免疫系統就像剛創建的遊戲角色，裝備貧乏、防禦力低，特別是在出生後頭三個月。這時，他們的免疫細胞（例如嗜中性白血球和單核細胞）數量遠少於成年人，無法有效對抗感染。對大人來說只是普通的小病，對寶寶卻可能是生死攸關的大事。

延伸閱讀：別輕視唇皰疹！2歲男童被親吻眼睛周圍 左眼受感染失明更破了洞

+ 5

冷知識警告：你的嘴巴可能很危險

一個例子是常見的單純疱疹病毒（ herpes simplex virus,HSV）。大人感染後可能只是長個嘴角破，但如果寶寶感染，情況可能嚴重得多。如果病毒僅影響皮膚、口腔或眼睛，還算幸運，抗病毒治療通常有效。但若病毒擴散至全身並攻擊內臟器官，則可能致命。年紀越小，風險越高，特別是出生後四週內的寶寶。

除此之外，寶寶也容易感染一些「內心戲很強」的細菌，例如乙型鏈球菌（group B streptococci，GBS）。這些細菌通常寄生於大人身體裏沒事，但對寶寶來說，卻可能導致敗血症、肺炎或腦膜炎。同樣地，對成人無害的大腸桿菌，有時也會引發寶寶的嚴重感染。

親親可以有，但要「有腦愛」

如果你是一個新手爸媽，千萬別不好意思提醒訪客「別親我寶寶」。真正關心寶寶的人不會因此生氣，反而應該支持你的要求。

如果非得親一下，以下是「親得安全」的技巧：

1. 勤洗手：雙手消毒是基本操作。

2. 避開臉部：別親嘴巴或臉，可以選寶寶的腳丫或後腦勺。

3. 有病就別來：如果你有感冒或其他感染，暫時與寶寶保持距離。

4. 注意冷疱：如果你長了唇疱疹，一定要蓋住傷口，完全避免接觸寶寶。

5. 戴上口罩：若有輕微不適但非來不可，戴口罩是必須。



健康比愛更重要

新生兒的免疫力非常脆弱，親吻或靠近寶寶雖然出於愛，但可能帶來意想不到的健康風險。記住，你的小心謹慎就是對他們最大的愛與保護！

所以，下次當你看到一個超可愛的寶寶，請忍住親親的衝動，選擇用別的方式表達你的愛吧 —— 或許跟他們說聲「哇！你好可愛！」也能讓父母鬆一口氣呢！

【本文獲「明日科學」授權轉載。】