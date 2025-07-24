BB都要每晚清潔口腔！幾時可以用牙刷？附0-6歲幼童清潔口腔方法

牙齒健康｜為讓寶寶的牙齒能夠健康長出，從寶寶出生開始，家長就該每晚定時替他抹口腔，以確保寶寶的口腔健康。不過由於寶寶尚小，部分家長在為孩子清潔口腔時可能感到有困難，以下提供了替初生寶寶清潔口腔的步驟，讓家長可以更順利地為孩子清潔口腔。

資料來源：衛生署口腔健康促進科



從寶寶出生開始，家長就該每晚定時替他抹口腔，除了保持清潔確保寶寶的口腔健康之外，這個習慣更可以在寶寶長大後較容易學習及適應刷牙，讓寶寶有清潔舒服的口腔。

替初生寶寶清潔口腔的步驟

1. 預備紗布、棉花或手帕，另預備一杯白開水。

2. 用梘液徹底清潔雙手。

3. 用紗布、棉花或手帕裹著手指，蘸點白開水。

4. 輕輕把手指伸進寶寶口腔內，並貼著牙肉從上頜至下頜繞一個圈把上下頜抹乾淨。

清潔寶寶口腔須知

如果寶寶不願意張開口時，家長可以嘗試將手指放到寶寶的嘴邊時，當寶寶以為有奶喝時便會自然地張開口。但值得注意的是，當家長把手指放進寶寶口腔內時，或會咬著家長的手指，這個情況家長無需感到擔心，其實寶寶咬著家長的手指是一種自然反應，並不代表寶寶不願意抹口腔。家長只需繼續替寶寶抹口腔，他就會再次張開口。

在寶寶未滿6個月時，由於他們作息模式還沒固定，所以家長只需選擇一個固定的晚間時間為寶寶抹口腔即可。待寶寶長大至6個月以上，並建立了固定的飲食模式時，家長就可以在寶寶吃完睡前的一餐奶後替他抹口腔。

若寶寶口腔出現飛滋 (復發性口瘡)，家長仍須繼續替寶寶抹口腔，要避免觸碰飛滋患處，但如果不可行，可待康復後才抹口腔。一般來說，飛滋會在一星期內痊癒。

甚麼時候可以使用牙刷？

隨著寶寶的上下門牙陸續長出，家長可嘗試用較柔軟的嬰兒牙刷及開水替寶寶刷牙，讓寶寶逐步體驗刷牙的感受。這樣，待寶寶的臼齒長出時，他就會較容易適應使用牙刷刷牙。

寶寶第一顆臼齒長出後，家長必須每天在孩子早上起床及晚上睡前替他刷牙。孩子兩歲前，家長應為寶寶選擇一支刷毛柔軟，刷頭大小約為港幣一毫子直徑(~15mm)的牙刷。牙膏方面，初期替孩子刷牙是不需使用牙膏，可待孩子會吐水後才開始使用。

正確刷牙方法

1. 可讓寶寶坐在自己的大腿上或讓他躺在床上，以看清楚寶寶的牙齒。

2. 先刷全部牙齒的外側面。

3. 刷所有牙齒的內側面。

4. 刷全部臼齒的咀嚼面。

2-6歲兒童刷牙方法

在孩子2歲至6歲期間，家長可為孩子轉用一支刷頭長度約為兩毫子硬幣直徑的牙刷，並讓小朋友學習自己刷牙。當孩子學會吐水，可讓他用一顆青豆大小的含氟化物兒童牙膏刷牙。但為了確保孩子的牙齒乾淨，家長須每晚替他補刷牙齒一次。家長可以站在孩子後側，用一隻手輕托他的下巴，讓孩子的頭部稍微向上以便於替他刷牙。