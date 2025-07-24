懂游水也會遇溺！5大錯誤觀念要提防　泡水時間過長易失溫、抽筋

不只海邊溪邊，浴缸、澡盆，甚至打鬧一秒，都可能成為下一場溺水事故的引爆點。



夏天是戲水旺季，泳池、溪邊、海灘到處都是玩水人潮。不過，許多人對溺水的認知其實停留在表面，以為「只要會游泳就不會有事」、「反正就在附近」就足夠安全。但根據台灣國民健康署與台灣教育部體育署的溺水統計與防溺建議，真正導致意外的往往不是不會游泳，而是這5個我們以為沒問題的錯誤觀念。

溺水錯誤觀念一：會游泳就不用擔心溺水

真相：穿錯衣服、身體不適、水域突變，都會拖垮你。



許多溺水事故中的受害者，其實是會游泳的人。但如果身體疲累、穿著吸水衣物（如牛仔褲）、或在天然水域遇上落差與暗流，即使你游得再好，也可能瞬間失去行動力。

溺水錯誤觀念二：孩子在浴缸裡裏我就在旁邊 不會有事

真相：溺水只要幾秒，家中洗澡也可能奪命。



不只海邊、泳池，家中浴缸與澡盆其實是溺水高風險地點之一。1至4歲是兒童溺水的高風險年齡，台灣國民健康署提醒，大人不能因為人在附近就鬆懈，即使電話響也不可離開視線。

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溺水錯誤觀念三：水裏玩得久一點沒關係

真相：長時間泡水可能導致失溫與抽筋。



玩水過程中身體的熱能會逐漸流失，特別是兒童與瘦小體型的人，更容易發生低溫與肌肉僵硬狀況。這時若再遭遇突發狀況，會更難自救。

溺水錯誤觀念四：水中打鬧是互動的一部分

真相：惡作劇可能讓人驚慌、嗆水甚至失去意識。



水中惡作劇如突然推人、潑水、拉人下潛，可能造成對方吸水、受驚、抽筋，進而失去反應力。這種情況下即使旁人會游泳，也可能來不及應對。

溺水錯誤觀念五：出門前看天氣就好 現場應該都安全

真相：現場天氣突變、地形變化才是最大變數。



天然水域如溪流、海邊有很多不可控因素，水流、落差、浮石等地形常常在晴天也造成事故。此外，局部天氣突變時也會瞬間提升危險性。

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預防溺水正確觀念 比你游得多遠更重要

根據統計，2024年1至5歲兒童的溺水死亡人數雖然已從8人降為1人，但風險仍在。無論會不會游泳，只要觀念錯、情境失控，溺水仍會悄悄發生在任何一個你以為安全的地方。想守住快樂戲水回憶，不只要會游泳，更要懂得避開風險，並記得以下兩組關鍵原則：

防溺10招：

1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2.避免做出危險行為，不要跳水。

3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5.下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

6.不可在水中嬉鬧惡作劇。

7.身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10.加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。



救溺5步：

叫：大聲呼救。

叫：致電緊急求助電話（香港：999；台灣：119）。

伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。

拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。

划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。



被溺水者拉下水怎麼辦？這個動作能穩住他也保護你

若不幸目睹溺水事件，第一時間的反應非常重要。台灣教育部體育署曾提醒，即使情況再緊急，施救時也應遵守救溺三原則：

岸上救生優於下水救生。

器材救生優於徒手救生。

團隊救生優於個人救生。



若身邊沒有可用的延伸器材，且已被溺水者拉扯入水，應儘快移動至對方背後，拖住其頭頸與上背，讓頭部與身體成一直線，臉部朝上保持在水面之上。此時應盡量保持冷靜，減少移動，同時大聲呼救，等待支援到來。

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