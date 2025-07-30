馬斯克研兒童版AI「Baby Grok」！當AI成為教育一環父母該怎做？

在科技高速演進的今日，人工智慧的應用早已不再局限於成人世界。 Tesla（特斯拉）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，xAI團隊正着手開發一款專為兒童設計的AI聊天機器人──「Baby Grok」。這項消息一曝光，立即引起各界高度關注。



人工智慧的應用早已不再局限於成人世界。Tesla與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，xAI團隊正着手開發一款專為兒童設計的AI聊天機器人 ── 「Baby Grok」。

根據目前公開資訊，Baby Grok將以Grok大型語言模型為基礎，打造一個充滿卡通風格、主打語音互動與學習導向的AI夥伴，讓兒童能在對話中學習語言、科學、數學，甚至故事創作。

與其說這是一場技術創新，不如說它象徵着AI進入教育與家庭生活的關鍵時刻。然而，在這項被形容為「無害又可愛」的發明背後，也象徵AI角色正逐步滲透進家庭中。

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當AI取代部分教育功能，父母該怎麼做？

然而，將AI導入兒童生活，遠非單純的「無害的科技產品」。它代表的是對教育形式、親子互動、兒童心智發展模式的改寫。當孩子與虛擬角色長時間對話並建立情感連結，當AI取代部分教育功能，父母、師長與社會該如何重新定位角色與責任？這些問題，正在Baby Grok問世前，也成為家長必須正視的問題。

Baby Grok，是比冰冷科技更容易接受的入口？

Grok曾因在X平台上釋出不當言論而遭致批評，馬斯克這次以「Baby」與「Groot」命名結合的Baby Grok，在命名上便刻意營造親和、天真、幽默的角色想像，對家長與孩子而言，比起冰冷科技或許是更容易接受的入口 。這樣可愛外型包裝的AI助手，不僅重新打造xAI形象，更將進一步搶佔兒童AI這片尚未飽和的市場藍海。

教育新工具，還是電子保母？

從功能面來看，Baby Grok定位為一款全天候學習夥伴，能協助孩子進行語言練習、邏輯思考、創造力培養等互動。對許多忙碌家庭來說，它無疑提供了一種「數位保母」的可能性。但若缺乏足夠監控機制，長時間使用下，AI是否會塑造孩子對世界的理解方式，甚至影響其價值判斷與社交模式？這些疑慮，在教育界與心理學界中早已有不少討論。

風險未除，科技應更謹慎

即便Baby Grok設計初衷為安全、教育導向，但AI本質上的不確定性仍存在風險。專家普遍呼籲，未來Baby Grok若要正式上市，必須嚴格落實年齡驗證制度，杜絕廣告滲透與用戶數據商業化，並增加透明審查與人工審核介入，確保所有對話皆符合兒童心理發展的適當標準。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：馬斯克打造「兒童版AI」Baby Grok，最快「這時間」可上市！究竟這創舉，是教育新工具，還是另一個數位保母？】