新一代更沒耐性、更信AI！高中老師點出「現代教育」7個殘酷事實

世界不斷在變，比起我們以前小時候，現在無論是經濟、社會氛圍或科技都不可同日而語。



自己當了父母之後，終於體會到以往爸媽有多辛苦，但更洩氣的是，孩子好像越來越難教，以前教我們用的那一套，似乎不管用了......

孩子和我們小時候不一樣

現代父母最常遇到的問題，在自己身上，被從小用到大的權威式教育，已非不適用，而是被譴責；強行灌輸孩子我們的想法或教導沒有幫助，正向鼓勵才是主流。

另一個問題，小時候沒有3C與網絡的干擾，小時候的我們生活很純粹，也在現實世界裏自得其樂，也許有更多的閱讀習慣；但現在孩子，多有注意力不集中或被保護得太好的疑慮。

父母有父母的煩惱，然而，加諸在老師身上的壓力，卻也更甚！一位對教學感到筋疲力竭的外國高中老師Taz，在Threads上說出了看法，她認為：「學生的行為比以往任何時候都還糟。」

由老師的角度看待「當今教育難處」，當爸媽的你有同感嗎？（按圖了解）



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教育面臨的7個殘酷事實

Taz直白點出現今教育上面臨的七個殘酷事實，引起不小回響：「不是因為老師太軟弱，也不是因為學校失敗了，而是因為整個社會變了，並且沒有人為這場變化的後果做過準備！」

1. 父母的缺席比以往更嚴重

現在很常見，兩個都要上班的父母，或是獨自一人負擔一切的單親；工時瘋狂、工作壓力沉重、生活成本飆升。

孩子們靠着手機平板自我成長，父母精疲力盡地掙扎求生。

而老師呢？Taz表示：「我們被期待補上這所有的空缺。」

2. 新冠疫情不只是打斷，而是重置了一切

兩年多來，我們被灌輸：上學不是必需的，在家穿睡衣也能工作，社交是可有可無的。

現在呢？學生們帶着這種心態回到教室——而代價由老師們承擔。

3. 立即滿足，毀了耐性

現在甚麼都講求：一鍵搞定、一點即通、一滑就懂。

一旦學習需要花時間、需要努力？他們就放棄，他們發脾氣，他們怪老師......

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4. 是科技在教他們，不是大人

TikTok教會孩子們，注意力只能維持幾秒鐘；YouTube塑造了他們的想法；Discord定義了他們的價值觀。

父母與老師曾經是他們最重要的影響力。而現在？我們只是背景音。

5. 不習慣「不」這個字

社群媒體的演算法只會餵給孩子們想看的東西。但現實世界呢？

他們不能靜音、不能封鎖，也不能滑過討厭的對話，所以他們根本不知道該怎麼應對。親子互動、親子關係越來越疏離。

6. 現在甚麼都是「藉口」

趕不上截止日？焦慮症。坐不住？過動症。不尊重人？創傷後遺症。

是的，心理健康真的很重要——拜託我們知道。但這些標籤的過度使用，讓責任感漸漸消失殆盡。（編按：父母無形中也給予孩子過多的保護，親師關係分崩離析）

7. 老師收拾所有殘局

Taz直言，老師們要當：教育者、諮商師、心理學家、家長的替身、情緒支持系統......有網友補充，在台灣，老師甚至需充當調查員。

但最後學校真正重視的，還是那些評量數據，而不是孩子到底學到了甚麼。

Taz站在教育第一線，以老師的角度看現在學生的行為表現與教育現象，值得深思。儘管這是國外的狀況，但對比台灣，卻也相差不遠，爸媽們不得不注意。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：育兒越來越困難！高中老師沮喪點出：現代教育面臨的七個殘酷事實】