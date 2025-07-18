孩子常哭鬧她崩潰了！先別怨子女失控　23條問題判斷他是否屬高敏

「高敏感」一詞最早是由美國心理學博士伊蓮．艾融（Elaine N.Aron）提出，她預估全世界每5人就有1人屬於高敏感族（Highly Sensitive Person），比例十分驚人。如何判斷孩子是否為高敏兒？如果了解，你就不會覺得孩子難搞、難教，能夠體諒孩子的反應與行為。



近日，一名媽媽在facebook新手爸媽的群組發文，大意是說，她很愛她的孩子，但有時候真的很想把孩子殺了，不懂自己到底生這個小孩幹嘛。往下看，得知這位媽媽的孩子很容易哭，一哭就很久，所以媽媽說：「每一天每一天這樣，真的快崩潰了。」

很多網友給她安慰，要她先照顧好自己，遇到這種情況，被孩子搞得喘不過氣時，先暫時離開，請其他人幫忙照顧。很多家長都曾經歷過，被育兒的困難不斷折磨，又缺少其他人協助，心情在孩子不斷哭鬧下就像一個衝飽氣的氣球，即將要破裂。

看見這位媽媽分享自己孩子哭鬧的影片，一方面能夠理解媽媽的負面心情，因為這樣的哭鬧，實在不是一般人可以忍受的，更別說長時間處在這樣的壓力之中。但另一方面，看見孩子持續這樣哭不停，心中也十分不捨。這種長時間而且讓人無法理解的哭鬧，讓人不禁聯想，孩子是否是高敏感兒童。

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每5人就有1人屬於高敏感族

「高敏感」一詞最早是由美國心理學博士伊蓮．艾融（Elaine N.Aron）提出，她預估全世界每5人就有1人屬於高敏感族（Highly Sensitive Person），比例十分驚人。

如果父母本身是高敏感的人，可能較容易察覺孩子的敏感特質，可是如果自己並沒有這個特質，自然較難理解孩子為何有敏感的反應，甚至會以為孩子「難搞」、「難教」。

以下的問題，可以幫助你判斷孩子是否為高敏兒。

高敏兒23問

「高敏感兒檢測量表」（媽媽寶寶授權使用）

高敏兒家長這麼做

1. 家長一定要有覺悟

艾融博士本身就是高敏感人，且養育高敏兒，她說：「若要養育有別於他人的孩子，就要有成為不同於一般父母的覺悟。」「敏感特質會成為孩子的優點還是缺點，全要看家長的教養態度。」

如果家長發現自己已經快要對孩子失控，請趕快離開現場，先安頓好自己。艾融博士說：「對待孩子一定要溫和，不可以打孩子，不可以羞辱孩子，不可以用剝奪愛或孤立，來處罰孩子。」其實很多時候，只要改變和孩子說話的口氣，對高敏兒就已經足夠了。

2. 相信孩子的感覺

當孩子說出自己的感覺，抱怨不舒服時，艾融博士說：「相信孩子說的話，不要去質疑他。」千萬不要跟孩子說「這是你的錯覺吧」「你想太多了」或是「你太在意了吧」。

3. 了解孩子內心受傷的原因

日本著名兒童心理學家明橋大二在《好好說 慢慢懂，不吼不罵力量大！》中寫到：「當孩子內心受到傷害，但又無法順利傳達給他人時，只能大發脾氣，因此常被認為太過任性，無理取鬧。」

對高敏感孩子來說，每件事都有可能是他們受傷的原因，例如：事情不如自己所想的、被爸媽罵了、沒有人聽自己講話、不是自己想要的結果等。如果家長認為他們就是難搞、任性，甚至罵他們不聽話，只會讓他們更受傷。

4. 接納他、陪伴他

家長要允許並接納孩子的情緒，帶孩子認識自己的情緒，漸漸的，孩子恢復冷靜的速度也會較快。給孩子一個完整的空間和時間，讓孩子盡情的表達情緒。

當孩子又哭鬧不停，而家長唯一可以做的就是陪伴他，並保持自己心情的穩定。

5. 絕對不要體罰，要溫和勸導，多讚美

明橋大二強調，對待高敏兒，絕對不要體罰。爸媽要求高敏兒注意言行時，只需要溫和勸導即可，不要用強烈的語氣來斥責他們；嚴厲管教或責備高敏感孩子，只會獲得反效果。

建議在指正孩子時，要連同他有做好的部份一起說，例如：「你這裡做得很好，只要像這樣修正這個部份，就會更好囉。」時常受到鼓勵的高敏兒，受到的正面影響會更為強烈。

艾融博士說：「對待孩子一定要溫和，不可以打孩子，不可以羞辱孩子，不可以用剝奪愛或孤立，來處罰孩子。」如果高敏感孩子哭泣、發抖、發脾氣，就表示壓力已經太大了，這時千萬不要加重處罰，他可能因為過度恐懼而暫時聽你的話，但不會內化這個教訓。

如果爸爸媽媽覺得孩子過度愛哭、愛發脾氣，先了解孩子是否為高敏兒，而如果確實就是，在觀看專家的建議與論述時，請別忘了，先冷靜想想，自己面對失控孩子，你為甚麼會失控？先安頓好自己的心。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：無法控制負面念頭出現......媽媽面對孩子失控哭鬧，忍耐到極限，你知道孩子可能是高敏兒嗎？】