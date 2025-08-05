別餵孩子吃成人藥物！外公無知惹禍　害2歲孫兒嘔吐、出疹急送院

台灣一名2歲男童日前因感染EB病毒發燒，外公擅自餵食自己發燒時剩餘的抗生素，導致孩童出現全身紅疹等不良反應，緊急送醫治療。醫生提醒，兒童用藥應遵醫囑，不可任意服用成人藥物。



台灣長庚醫院兒童一般醫學科主診醫生吳昌騰表示，該名男童服用含有安莫西林（Amoxicillin）成分的成人抗生素後，陸續出現噁心、嘔吐、全身皮膚紅疹、食慾下降、活動力變差等藥物不良反應，所幸經過住院治療後已恢復正常。

吳昌騰指出，兒童體內各系統尚未完全發育成熟，對於藥物的吸收、代謝、排泄和作用方式，與成人有顯着差異。即使將成人藥物減量使用，也無法準確推估安全劑量，部分藥品可能導致兒童出現呼吸抑制、腸阻塞、抽搐、心律不整等嚴重不良反應。

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醫生表示，目前臨床上常見需要使用抗生素的兒童疾病包括特定細菌引起的扁桃腺炎、中耳炎、細菌性肺炎、泌尿道感染及蜂窩性組織炎。兒童使用抗生素時，需要依照體重開立適當藥量，且必須完整服用療程，不能隨意中斷、減量或停藥，以免產生抗藥性。

常見兒童抗生素藥水成分包括安莫西林、頭孢菌素類（如：Cephalexin）、阿奇黴素（Azithromycin）、克拉黴素（Clarithromycin）與磺胺噁唑（Sulfamethoxazole）等，主要用於治療呼吸道、泌尿道或皮膚等感染症。

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