感冒｜發燒「出一身汗」更快好？別亂信「2後果」或加重感冒症狀

很多人都聽過，甚至相信一句話「感冒流汗好得快」，甚至在現在這樣的熱天裏，蓋一身厚棉被試圖逼汗讓感冒好得更快，對此，來自台灣的胡皓淳醫生示警，雖然流汗能排出體內的一些代謝廢物和毒素，但流汗並不能消滅病毒，不是治療感冒的直接方法。



很多人都相信「感冒流汗好得快」，但有醫生指，流汗並不能消滅病毒，不是治療感冒的直接方法。（Canva）

相關文章：發燒｜5歲女童浸浴溺斃！即睇8大降溫須知 退熱貼、沖涼只能治標

+ 18

台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫生在Facebook發文表示，流汗是人體調節體溫的一種方式，當我們的體溫升高時，身體會通過出汗來散熱，流汗雖能排出體內的一些代謝廢物和毒素，但並不是治療感冒的直接方法，因感冒的根本原因是病毒感染，流汗並不能消滅病毒。

感冒時，身體可能會出現發熱的症狀，這是身體對抗感染的一種方式，胡皓淳說明，發熱時，人體透過提高體溫來創造一個不利於病毒繁殖的環境，此時，身體也會自然地出汗來調節體溫，然而，故意讓自己多流汗並不會直接加速感冒的康復，反而可能導致脫水和電解質失衡。

・脫水：

多流汗會導致體內水分流失，特別是在沒有適當補充水分的情況下。脫水會使人感到虛弱，並加重感冒症狀，因此，保持體內的水分平衡非常重要，感冒期間應該多喝水，補充身體所需的水分，這有助於稀釋黏液，減少鼻塞和咳嗽。

・電解質失衡：

流汗不僅會帶走水分，還會使體內的電解質（如鈉、鉀等）流失，電解質對於維持身體正常功能至關重要，如果電解質失衡，可能會出現肌肉痙攣、頭暈等不適症狀，因此，在感冒期間，除了補充水分外，也應注意補充適量的電解質，可以喝一些電解質飲料。【延伸閱讀，更多兒童發燒注意事項】

發燒｜體溫越高病得越重？燒得越耐免疫力越高？6大迷思逐一破解

+ 19

發燒｜別叫醒孩子吃藥！兒科醫生分享心得 3個「不」你或常做錯

+ 8

延伸閱讀：

每天都熱昏！營養師激推「9種降溫食物」不開冷氣也能自帶涼感

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」