感冒｜發燒「出一身汗」更快好？別亂信「2後果」或加重感冒症狀
撰文：中天新聞網
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很多人都聽過，甚至相信一句話「感冒流汗好得快」，甚至在現在這樣的熱天裏，蓋一身厚棉被試圖逼汗讓感冒好得更快，對此，來自台灣的胡皓淳醫生示警，雖然流汗能排出體內的一些代謝廢物和毒素，但流汗並不能消滅病毒，不是治療感冒的直接方法。
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台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫生在Facebook發文表示，流汗是人體調節體溫的一種方式，當我們的體溫升高時，身體會通過出汗來散熱，流汗雖能排出體內的一些代謝廢物和毒素，但並不是治療感冒的直接方法，因感冒的根本原因是病毒感染，流汗並不能消滅病毒。
感冒時，身體可能會出現發熱的症狀，這是身體對抗感染的一種方式，胡皓淳說明，發熱時，人體透過提高體溫來創造一個不利於病毒繁殖的環境，此時，身體也會自然地出汗來調節體溫，然而，故意讓自己多流汗並不會直接加速感冒的康復，反而可能導致脫水和電解質失衡。
・脫水：
多流汗會導致體內水分流失，特別是在沒有適當補充水分的情況下。脫水會使人感到虛弱，並加重感冒症狀，因此，保持體內的水分平衡非常重要，感冒期間應該多喝水，補充身體所需的水分，這有助於稀釋黏液，減少鼻塞和咳嗽。
・電解質失衡：
流汗不僅會帶走水分，還會使體內的電解質（如鈉、鉀等）流失，電解質對於維持身體正常功能至關重要，如果電解質失衡，可能會出現肌肉痙攣、頭暈等不適症狀，因此，在感冒期間，除了補充水分外，也應注意補充適量的電解質，可以喝一些電解質飲料。【延伸閱讀，更多兒童發燒注意事項】
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